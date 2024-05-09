Атаки України на російські НПЗ мають неочікуваний ефект для світового ринку нафти

Україна продовжує атакувати російську нафтову інфраструктуру. Це активно критикували у США, проте на світовому ринку нафти зафіксували цікаві наслідки.

Аналітики оцінили, як на ринок нафти впливають атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи (НПЗ). Згідно з їхньою оцінкою, дії України не провокують зростання цін на сировину.

Зверніть увагу Втратив 1,5 мільярда: Воррен Баффет пояснив, хто відповідальний за невдалу інвестицію

Як Україна сприяє зниженню цін на нафту

Експерти вважають, що атаки українських дронів на НПЗ у Росії сприяють зниженню цін на ринку нафти. Додають, що можливості агресора, пов'язані зі зберіганням сировини обмежені.

Тож, через руйнування або пошкодження російських НПЗ нафту не вийде просто утримувати для подальшого використання. У результаті Росія вимушена експортувати більші обсяги сирої нафти. Це підтверджують дані за останні кілька місяців.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 83,95 долара за барель (+ 0,44%)

Контракти WTI торгуються за ціною 79,45 долара за барель (+ 0,58%).

З жовтня Україна, щонайменше, 20 разів вдарила по російських НПЗ. Визначають дві цілі атак: припинення постачання палива російським військовим та скорочення доходів від експорту, які Кремль використовує для фінансування війни. Нагадаємо, що минулий тиждень еталонні бренди нафти – WTI та Brent – завершили із найбільшим спадом за три місяці.

Про ситуацію з атаками українських дронів на російські НПЗ написали також у виданні Foreign Affairs. У матеріалі наголошують, що скороченні внутрішніх переробних потужностей Росія призведе до збільшення обсягів експорту та відповідно зниження світових цін на нафту.