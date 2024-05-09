Атаки Украины на российские НПЗ имеют неожиданный эффект для мирового рынка нефти

Украина продолжает атаковать российскую нефтяную инфраструктуру. Это активно критиковали в США, однако на мировом рынке нефти зафиксировали интересные последствия.

Аналитики оценили, как на рынок нефти влияют атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Согласно их оценке, действия Украины не провоцируют рост цен на сырье.

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Как Украина способствует снижению цен на нефть

Эксперты считают, что атаки украинских дронов на НПЗ в России способствуют снижению цен на рынке нефти. Добавляют, что возможности агрессора, связанные с хранением сырья ограничены.

Поэтому, из-за разрушения или повреждения российских НПЗ нефть не получится просто удерживать для дальнейшего использования. В результате Россия вынуждена экспортировать большие объемы сырой нефти. Это подтверждают данные за последние несколько месяцев.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 83,95 доллара за баррель (+0,44%)

Контракты WTI торгуются по цене 79,45 доллара за баррель (+0,58%).

С октября Украина, по меньшей мере, 20 раз ударила по российским НПЗ. Определяют две цели атак: прекращение поставок топлива российским военным и сокращение доходов от экспорта, которые Кремль использует для финансирования войны. Напомним, что прошлую неделю эталонные бренды нефти – WTI и Brent – завершили с самым большим спадом за три месяца.

О ситуации с атаками украинских дронов на российские НПЗ написали также в издании Foreign Affairs. В материале отмечают, что сокращении внутренних перерабатывающих мощностей Россия приведет к увеличению объемов экспорта и соответственно снижению мировых цен на нефть.