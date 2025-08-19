Україна може похвалитися десятками великих промислових підприємств, проте статус найбільшого заводу країни наразі утримує металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг". Підприємство з майже столітньою історією є одним з основних локомотивів економіки країни.

Як з'явилась "Криворіжсталь"?

Визначити найбільший завод України можна за різними критеріями: обсягами виробництва, кількістю працівників або площею підприємства. Однак за сукупністю показників лідером вважається металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" (колишня "Криворіжсталь"), пише 24 Канал.

Історія підприємства почалася 4 серпня 1934 року, коли в доменній печі № 1 було отримано перший чавун. У грудні 1957 року завод випустив першу після війни сталь, а в 1974 році тут запрацювала найбільша у світі доменна піч №9 корисним об'ємом 5 тисяч кубометрів.

Доменна піч №9 / фото "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Як розширювався завод?

У 1996 році розпочалася реструктуризація комбінату: Новокриворізький гірничо-збагачувальний комбінат увійшов до складу заводу як структурний підрозділ, було створено агропромисловий комплекс. Роком пізніше до підприємства приєднали коксохімічний завод.

Один з цехів заводу "АрселорМіттал Кривий Ріг" / фото Getty Images

У 2001 році на базі виробничих потужностей рудоуправління імені Кірова було утворено шахтоуправління з підземного видобутку руди, яке стало окремим підрозділом комбінату.

Як "Криворіжсталь" стала "АрселорМіттал Кривий Ріг"?

У 2005 році комбінат був приватизований за 4,85 мільярда доларів, що стало найбільшою інвестицією в Україну за роки незалежності. Спочатку підприємство увійшло до складу компанії "Міттал Стіл", а з 2007 року стало частиною корпорації ArcelorMittal під назвою "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Примітно! Сьогодні це найбільший металургійний завод України з повним циклом – від видобутку руди та коксохімічного виробництва до виплавки сталі.

В Україні за 18 років роботи корпорація спрямувала понад 5 мільярдів гривень на соціальні проєкти у сферах освіти, охорони здоров'я, екології та підтримки місцевих громад.

Наскільки великий завод "АрселорМіттал Кривий Ріг"?

Сьогодні колектив «АрселорМіттал Кривий Ріг» разом з дочірніми підприємствами налічує понад 20 тисяч працівників, серед яких багато тих, хто продовжує трудові династії. Загальна площа виробничих об'єктів перевищує 4 800 гектарів:

кар'єри займають понад 748 гектарів;

хвостосховища – майже 900 гектарів;

промисловий майданчик – понад 800 гектарів.

Завод включає гірничо-збагачувальний комплекс, коксохімічне виробництво, аглодоменний, сталеплавильний і прокатний цехи.

Підприємство займає одну з провідних позицій у гірничо-металургійному секторі, входячи до п'ятірки найбільших експортерів галузі, у 2024 році "АрселорМіттал Кривий Ріг" увійшов до рейтингу найбільших експортерів України.

Цікаво! Сумарний експорт "АрселорМіттал Кривий Ріг" у 2024 році склав 1,1 мільярда доларів, що істотно перевищує показники 2023 року (0,7 мільярда).

У 2025 році підприємство інвестує понад 150 мільйонів доларів у модернізацію доменного виробництва та екологічні проєкти.