Украина может похвастаться десятками крупных промышленных предприятий, однако статус крупнейшего завода страны сейчас удерживает металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог". Предприятие с почти столетней историей является одним из основных локомотивов экономики страны.

Как появилась "Криворожсталь"?

Определить крупнейший завод Украины можно по разным критериям: объемам производства, количеством работников или площадью предприятия. Однако по совокупности показателей лидером считается металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывшая "Криворожсталь"), пишет 24 Канал.

История предприятия началась 4 августа 1934 года, когда в доменной печи № 1 был получен первый чугун. В декабре 1957 года завод выпустил первую после войны сталь, а в 1974 году здесь заработала крупнейшая в мире доменная печь №9 полезным объемом 5 тысяч кубометров.

Доменная печь №9 / фото "АрселорМиттал Кривой Рог"

Как расширялся завод?

В 1996 году началась реструктуризация комбината: Новокриворожский горно-обогатительный комбинат вошел в состав завода как структурное подразделение, был создан агропромышленный комплекс. Годом позже к предприятию присоединили коксохимический завод.

Один из цехов завода "АрселорМиттал Кривой Рог" / фото Getty Images

В 2001 году на базе производственных мощностей рудоуправления имени Кирова было образовано шахтоуправление по подземной добыче руды, которое стало отдельным подразделением комбината.

Как "Криворожсталь" стала "АрселорМиттал Кривой Рог"?

В 2005 году комбинат был приватизирован за 4,85 миллиарда долларов, что стало крупнейшей инвестицией в Украину за годы независимости. Сначала предприятие вошло в состав компании "Миттал Стил", а с 2007 года стало частью корпорации ArcelorMittal под названием "АрселорМиттал Кривой Рог".

Примечательно! Сегодня это крупнейший металлургический завод Украины с полным циклом – от добычи руды и коксохимического производства до выплавки стали.

В Украине за 18 лет работы корпорация направила более 5 миллиардов гривен на социальные проекты в сферах образования, здравоохранения, экологии и поддержки местных общин.

Насколько большой завод "АрселорМиттал Кривой Рог"?

Сегодня коллектив "АрселорМиттал Кривой Рог" вместе с дочерними предприятиями насчитывает более 20 тысяч работников, среди которых много тех, кто продолжает трудовые династии. Общая площадь производственных объектов превышает 4 800 гектаров:

карьеры занимают более 748 гектаров;

хвостохранилища – почти 900 гектаров;

промышленная площадка – более 800 гектаров.

Завод включает горно-обогатительный комплекс, коксохимическое производство, аглодоменный, сталеплавильный и прокатный цеха.

Предприятие занимает одну из ведущих позиций в горно-металлургическом секторе, входя в пятерку крупнейших экспортеров отрасли, в 2024 году "АрселорМиттал Кривой Рог" вошел в рейтинг крупнейших экспортеров Украины.

Интересно! Суммарный экспорт "АрселорМиттал Кривой Рог" в 2024 году составил 1,1 миллиарда долларов, что существенно превышает показатели 2023 года (0,7 миллиарда).

В 2025 году предприятие инвестирует более 150 миллионов долларов в модернизацию доменного производства и экологические проекты.