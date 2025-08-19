Поражает масштабами: какой завод самый большой в Украине и что там изготавливают
- Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" является крупнейшим заводом Украины, с площадью более 4 800 гектаров и более 20 тысяч работников.
- Предприятие вошло в состав корпорации ArcelorMittal в 2007 году и занимается полным циклом производства стали.
Украина может похвастаться десятками крупных промышленных предприятий, однако статус крупнейшего завода страны сейчас удерживает металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог". Предприятие с почти столетней историей является одним из основных локомотивов экономики страны.
Как появилась "Криворожсталь"?
Определить крупнейший завод Украины можно по разным критериям: объемам производства, количеством работников или площадью предприятия. Однако по совокупности показателей лидером считается металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывшая "Криворожсталь"), пишет 24 Канал.
История предприятия началась 4 августа 1934 года, когда в доменной печи № 1 был получен первый чугун. В декабре 1957 года завод выпустил первую после войны сталь, а в 1974 году здесь заработала крупнейшая в мире доменная печь №9 полезным объемом 5 тысяч кубометров.
Доменная печь №9 / фото "АрселорМиттал Кривой Рог"
Как расширялся завод?
В 1996 году началась реструктуризация комбината: Новокриворожский горно-обогатительный комбинат вошел в состав завода как структурное подразделение, был создан агропромышленный комплекс. Годом позже к предприятию присоединили коксохимический завод.
Один из цехов завода "АрселорМиттал Кривой Рог" / фото Getty Images
В 2001 году на базе производственных мощностей рудоуправления имени Кирова было образовано шахтоуправление по подземной добыче руды, которое стало отдельным подразделением комбината.
Как "Криворожсталь" стала "АрселорМиттал Кривой Рог"?
В 2005 году комбинат был приватизирован за 4,85 миллиарда долларов, что стало крупнейшей инвестицией в Украину за годы независимости. Сначала предприятие вошло в состав компании "Миттал Стил", а с 2007 года стало частью корпорации ArcelorMittal под названием "АрселорМиттал Кривой Рог".
Примечательно! Сегодня это крупнейший металлургический завод Украины с полным циклом – от добычи руды и коксохимического производства до выплавки стали.
В Украине за 18 лет работы корпорация направила более 5 миллиардов гривен на социальные проекты в сферах образования, здравоохранения, экологии и поддержки местных общин.
Насколько большой завод "АрселорМиттал Кривой Рог"?
Сегодня коллектив "АрселорМиттал Кривой Рог" вместе с дочерними предприятиями насчитывает более 20 тысяч работников, среди которых много тех, кто продолжает трудовые династии. Общая площадь производственных объектов превышает 4 800 гектаров:
- карьеры занимают более 748 гектаров;
- хвостохранилища – почти 900 гектаров;
- промышленная площадка – более 800 гектаров.
Завод включает горно-обогатительный комплекс, коксохимическое производство, аглодоменный, сталеплавильный и прокатный цеха.
Предприятие занимает одну из ведущих позиций в горно-металлургическом секторе, входя в пятерку крупнейших экспортеров отрасли, в 2024 году "АрселорМиттал Кривой Рог" вошел в рейтинг крупнейших экспортеров Украины.
Интересно! Суммарный экспорт "АрселорМиттал Кривой Рог" в 2024 году составил 1,1 миллиарда долларов, что существенно превышает показатели 2023 года (0,7 миллиарда).
В 2025 году предприятие инвестирует более 150 миллионов долларов в модернизацию доменного производства и экологические проекты.