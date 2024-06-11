Apple запускає нову функцію для переказу коштів

Компанія Apple оголосила про нову функцію на Apple Wallet. Нововведення будуть доступні у наступних версіях операційних систем як iPhone, так і Apple Watch.

Нагадаємо, що iOS 18 і WatchOS 11 вийдуть цієї осені з новими гаджетами компанії Apple. Наразі дані операційні системи вийшли в бета-версіях для розробників.

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Компанія Apple представила нову функцію для переказу коштів

Нова функція для переказу коштів в екосистемі Apple отримала назву Tap to Cash. Завдяки цьому можна буде надсилати гроші доторкнувшись своїм iPhone до чужого iPhone або Apple Watch.

Про функцію Tap to Cash розповіли під час щорічної Всесвітній конференції розробників. Представники компанії поділилися лише коротким описом Tap to Cash, додавши такі деталі:

Вони вказали, що це "приватна" функція;

А також зауважили, що користувачам при передачі коштів не доведеться ділитися особистими даними.

Вказують також, що Tap to Cash схоже на технологію Tap to Pay, яку Apple запустила кілька років тому. Вона дозволяє приймати платежі одним дотиком iPhone.

Apple робить ставку на штучний інтелект

На цьогорічній Всесвітній конференції розробників компанія Apple також представила систему штучного інтелекту Apple Intelligence. Крім того, американський техгігант оголосив про партнерство з розробником ChatGPT OpenAI.

Всесвітньо відома корпорація Apple вважає, що персоналізований і стриманий підхід до технології завоює довіру користувачів. Проте інвестори досить прохолодно відреагували на цю подію. Цінні папери компанії впали майже на 2% до 193,12 долара за штуку на біржі у Нью-Йорку.