Аналітики у Barclays знизили рейтинг акцій Apple, а також вказали на низькі продажі продукції компанії – iPhone, Mac і iPad.Ба більше, вони очікують, що цінні папери техгіганта впадуть на 17% до 160 доларів за штуку до 2025 року.
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Різкий обвал Apple у 2024 році
Тож, акції компанії у вівторок, 2 січня 2024 року, впали на 4%. Таким чином, ринкова вартість Apple знизилася на 107 мільярдів доларів. Втрати американського техгіганта за день перевищують сумарну ринкову вартість компаній Ford і General Motors. Також втрати техгіганта перевищують сукупну вартість Starbucks, Citigroup, Blackstone, Airbnb та FedEx.
Аналітики додали, що це нагадування про ймовірність зниження прибутків технологічного сектору у 2024 році на фоні високих процентних ставок та уповільнення економіки. Річ у тому, що споживачі обережніше витрачають власні гроші.
Також варто враховувати, що 2023 рік був досить неоднозначним для компанії Apple. Торік цінні папери техгіганта подорожчали майже на 50%, підвищивши ринкову вартість компанії вище 3 трильйонів доларів. Водночас компанія Apple відставала від деяких своїх конкурентів з Big Tech, оскільки інвестори хвилюються про економічне сповільнення у Китаї, яке може вплинути на продажі. Більше про головних переможців на фондовому ринку за минулий рік – читайте тут.