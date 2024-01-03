Аналитики у Barclays снизили рейтинг акций Apple, а также указали на низкие продажи продукции компании – iPhone, Mac и iPad. Более того, они ожидают, что ценные бумаги техгиганта упадут на 17% до 160 долларов за штуку в 2025 году.

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Резкий обвал Apple в 2024 году

Акции компании во вторник, 2 января 2024 года, упали на 4%. Таким образом, рыночная стоимость Apple снизилась на 107 миллиардов долларов. Убытки американского техгиганта за день превышают суммарную рыночную стоимость компаний Ford и General Motors. Также потери техгиганта превышают совокупную стоимость Starbucks, Citigroup, Blackstone, Airbnb и FedEx.

К теме! На момент создания этого материала акции компании Apple торгуются на уровне 185 долларов за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 2,88 триллиона долларов. Apple остается самой дорогой компанией в мире, по данным Global Ranking.

Аналитики добавили, что это напоминание о вероятности снижения доходов технологического сектора в 2024 году на фоне высоких процентных ставок и замедлении экономики. Дело в том, что потребители более осторожно тратят собственные деньги.

Также следует учитывать, что 2023 год был достаточно неоднозначным для компании Apple. В прошлом году ценные бумаги техгиганта подорожали почти на 50%, повысив рыночную стоимость компании выше 3 триллионов долларов. В то же время компания Apple отставала от некоторых своих конкурентов из Big Tech, поскольку инвесторы переживают об экономическом замедлении в Китае, которое может повлиять на продажи. Больше о главных победителях на фондовом рынке за прошлый год – читайте здесь.