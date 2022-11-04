Apple творить історію: як компанія стала абсолютним лідером ринку

Історичний момент для компанії Apple, яка суттєво випередила своїх головних конкурентів за рівнем капіталізації. Що про це відомо – читайте далі.

Ринкова вартість виробника популярних у світі смартфонів досягла позначки у 2,31 трильйона доларів. Це на 10 мільярдів доларів більше ніж спільна вартість Alphabet, Amazon і Meta.

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Рекорд Apple

Американська компанія Apple змогла настільки вирватися вперед через нещодавні зміни на фондовому ринку. Річ у тому, що акції Amazon і Meta нещодавно істотно впали в ціні після публікації звітів за квартал.

Лише активи Meta, яка раніше була відома як Facebook, подешевшали відразу на 20%. Крім того, компанія не змогла переконати інвесторів, що ставка на метасвіт та штучний інтелект врешті-решт буде успішною. На фоні цього капітал Марка Цукерберга зменшився на понад 10 мільярдів доларів.

Схожа ситуація й з цінними паперами Amazon. На початку тижня акції техгіганта подешевшали за день майже на 7%. Крім того, Amazon втратив місце в клубі компаній, ринкова капіталізація яких перевищує позначку в 1 трильйон доларів.

Загалом на момент створення цього матеріалу, перша п'ятірка найдорожчих компаній світу, згідно з даними Global ranking, виглядає так: