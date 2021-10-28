Американський трейдер став мільйонером з допомогою Twitter: чому його затримали

Американський трейдер Стівен Галлахер заробив понад 1 мільйон доларів, організувавши схему з дешевими акціями. Соціальна мережа Twitter була одним з найважливіших інструментів 50-річного чоловіка.

У твітер він був відомий під псевдонімом @AlexDelarge6553. Цікаво, що Алекс ДеЛардж – ім'я вигаданого персонажа фільму режисера Стенлі Кубрика "Механічний апельсин". За акаунтом, якого більше не існує, стежили майже 70 тисяч осіб.

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Американський трейдер штучно розган яв вартість акцій

Стівен Галлахер робив ставку на дешеві активи також відомі як Penny stocks, які коштують менше ніж 5 доларів. Зазвичай, торгівля цією категорією цінних паперів відбувається поза біржами. Схема pump&dump (накачати та скинути) принесла йому понад 1 мільйон доларів.

Накачати й скинути Це форма шахрайства з цінними паперами, яка передбачає штучне завищення ціни власних акцій шляхом неправдивих та оманливих позитивних заяв. Головна ціль – продати дешево придбані акції за вищою ціною.

Галлахер з 2019 року рекламував у твітер активи щонайменше 60 компаній. Він продовжував свою діяльність навіть після того, як брокерська фірма закрила його акаунт.

Трейдер з США заробив більше мільйона завдяки схемі з акціями / Фото Unsplash

Трейдера затримали за шахрайство

На цьому тижні Стівена Галлахера затримали за місцем його проживання в Огайо. За даними Мін'юсту США, трейдеру висунули відразу кілька звинувачень:

шахрайство з цінними паперами;

маніпулювання на ринку,

шахрайство з використанням телекомунікацій або інтернету.

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У прокуратурі США заявили, що Галлахер купував велику кількість цінних паперів та рекламував їх у твітер. Він наголошував, що це довгострокові інвестиції, а насправді таємно розпродавав активи після злету цін. Відомо, що він використовував акції компаній SpectraScience, SPO Global та Alpine Holdings.