Американский трейдер стал миллионером с помощью Twitter: почему его задержали

Американский трейдер Стивен Галлахер заработал более 1 миллиона долларов, организовав схему с дешевыми акциями. Социальная сеть Twitter была одним из важнейших инструментов 50-летнего мужчины.

В твиттере он был известен под псевдонимом @AlexDelarge6553. Интересно, что Алекс ДеЛардж – имя вымышленного персонажа фильма режиссера Стэнли Кубрика "Механический апельсин". За аккаунтом, которого больше не существует, следили около 70 тысяч человек.

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Американский трейдер искусственно разгонял стоимость акций

Стивен Галлахер делал ставку на дешевые активы также известные как Penny stocks, которые стоят менее 5 долларов. Как правило, торговля этой категорией ценных бумаг происходит вне бирж. Схема pump&dump (накачать и сбросить) принесла ему более 1 миллиона долларов.

Накачать и сбросить Это форма мошенничества с ценными бумагами, которая подразумевает искусственное завышение цены собственных акций путем ложных и обманчивых положительных заявлений. Главная цель – продать дешево приобретенные акции по более высокой цене.

Галлахер с 2019 года рекламировал в твиттере активы не менее 60 компаний. Он продолжал свою деятельность даже после того, как брокерская фирма закрыла его аккаунт.

Трейдер из США заработал более миллиона благодаря схеме с акциями / Фото Unsplash

Трейдер был задержан за мошенничество

На этой неделе Стивена Галлахера задержали по месту жительства в Огайо. По данным Минюста США, трейдеру предъявили сразу несколько обвинений:

мошенничество с ценными бумагами;

манипулирование на рынке,

мошенничество с использованием телекоммуникаций или интернета.

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В прокуратуре США заявили, что Галлахер покупал большое количество ценных бумаг и рекламировал их в твиттер. Он отмечал, что это долгосрочные инвестиции, а на самом деле тайно распродавал активы после взлета цен. Известно, что он использовал акции компаний SpectraScience, SPO Global и Alpine Holdings.