Всього добився сам: американський мільярдер розповів, як Воррен Баффет змінив його життя

Мільярдер Томас Тулл за своє життя встиг створити кілька успішних компаній в абсолютно різних сферах. Він вчився у свого оточення та прагнув втілювати свої ідеї, а одну з головних порад отримав від визнаного фінансового генія Воррена Баффета.

Forbes оцінює капітал колишнього фінансиста та продюсера у 3 мільярди доларів.

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Історія успіху

Томас Тулл розпочав свій професійний шлях з мережі пралень і автомайстерень у своєму рідному місті Ендвелл, штат Нью-Йорк. Перший капітал він заробив завдяки податковим та бухгалтерським офісам наприкінці 90-х. Бізнесмен також зізнався, що у нього не було досвіду роботи з грошима, оскільки він виріс у бідній сім'ї. Саме тому чоловік намагався взяти ці знання від заможних людей зі свого оточення. За словами Тулла, йому здавалося, що так вони діяли разом. Він наголосив, що завжди хотів бути підприємцем, адже прагнув контролювати своє життя, тестувати власні бізнес-теорії та бачити, як працюють його ідеї.

Це сильне почуття – мати ідею і спостерігати, як вона втілюється в життя,

– розповів мільярдер.

Славу та справжній успіх Туллу принесла компанія Legendary Entertainment, яка причетна до створення багатьох відомих голлівудських фільмів. Він продав компанію у 2016 році за 3,5 мільярда доларів. Ще одним вдалим проєктом мільярдера став інвестиційний холдинг Tulco LLC, який використовує штучний інтелект та інші технології для керівництва інвестиціями. Крім того, Тулл є міноритарним співвласником команди з американського футболу Pittsburgh Steelers.

Міноритарний акціонер Це акціонер компанії (фізична або юридична особа), розмір пакету акцій якого не дозволяє йому безпосередньо брати участь в управлінні компанією. Такий пакет акцій називається "неконтролюючим".

Порада від Воррена Баффета

Тулл розповів, що кілька років тому йому пощастило провести пару годин з Ворреном Баффетом. Він розповів іменитому інвестору про свою компанії Tulco та наголосив, що намагаємося все робити з розумом. За словами мільярдера, Баффет поділився своїм досвідом, який змінив його бачення роботи в цілому.

Ми з Чарлі (Мангер – партнер Баффета, – ред.) завжди дотримуємося протилежної точки зору. Ми говоримо собі: "Яку дурницю ти міг би тут зробити?",

– зазначив 90-річний фінансовий геній.