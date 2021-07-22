Forbes оценивает капитал бывшего финансиста и продюсера в 3 миллиарда долларов.

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История успеха

Томас Тулл начал свой профессиональный путь из сети прачечных и автомастерских в своем родном городе Ендвелл, штат Нью-Йорк. Первый капитал он заработал благодаря налоговым и бухгалтерским офисам в конце 90-х. Бизнесмен также признался, что у него не было опыта работы с деньгами, поскольку он вырос в бедной семье. Именно поэтому человек пытался взять эти знания от состоятельных людей из своего окружения. По словам Тулла, ему казалось, что так они действовали вместе . Он отметил, что всегда хотел быть предпринимателем, ведь стремился контролировать свою жизнь, тестировать собственные бизнес-теории и видеть, как работают его идеи.

Это сильное чувство – иметь идею и наблюдать, как она воплощается в жизнь,

– рассказал миллиардер.

Славу и настоящий успех Туллу принесла компания Legendary Entertainment , которая причастна к созданию многих известных голливудских фильмов. Он продал компанию в 2016 году за 3,5 миллиарда долларов. Еще одним удачным проектом миллиардера стал инвестиционный холдинг Tulco LLC , который использует искусственный интеллект и другие технологии для руководства инвестициями. Кроме того, Тулл является миноритарным совладельцем команды по американскому футболу Pittsburgh Steelers .

Миноритарный акционер Это акционер компании (физическое или юридическое лицо), размер пакета акций которого не позволяет ему непосредственно участвовать в управлении компанией. Такой пакет акций называется "неконтролирующим".

Совет от Уоррена Баффета

Тулл признался, что несколько лет назад ему удалось провести пару часов с Уорреном Баффетом. Он рассказал именитому инвестору о своей компании Tulco и отметил, что стараемся все делать с умом. По словам миллиардера, Баффет поделился своим опытом, который изменил его видение работы в целом.

Мы с Чарли (Мангер – партнер Баффета, – ред.) Всегда придерживаемся противоположной точки зрения. Мы говорим себе: "Какую глупость ты мог бы здесь сделать?",

– отметил 90-летний финансовый гений.