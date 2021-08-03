Неочікуваний сюрприз: як Воррену Баффету вдалося заробити 8 мільярдів завдяки American Express

Компанія Berkshire Hathaway, засновником якої є легендарний американський інвестор Воррен Баффет, вкотре довела, що знає в які активи потрібно вкладати гроші. Цього разу чималий дохід їй принесла корпорація American Express.

Неочікувано один із найстаріших активів інвестиційного гіганта – American Express – нагадав про себе та приніс компанії Воррена Баффета 8 мільярдів доларів.

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Компанія Баффета заробила 8 мільярдів доларів

Berkshire – це найбільший акціонер компанії American Express. За останніми підрахунками, конгломерату Баффета належить 19% або 152 мільйони акцій американської корпорації. Цінні папери American Express займають одну з найбільших позицій в інвестиційному портфелі Berkshire Hathaway. Інвестиційний гігант почав вкладати гроші в American Express у далекому 1994 році. На активи бренду було витрачено 1,3 мільярда доларів.

Воррен Баффет, чий капітал Forbes оцінює удоларів, неодноразову наголошував на важливості бренду American Express. Він називав ці активи однією з ключових переваг перед конкурентами.

Вартість цінних паперів American Express з початку року злетіла приблизно на 45%. Це означає, що активи Berkshire з 18 мільярдів доларів на початку січня подорожчали до 26 мільярдів доларів у серпні. У 2021 році корпорація продемонструвала одні з кращих показників в індексі Dow Jones.

Її активи встановили новий рекорд на біржі наприкінці липня, перевершивши прогнози експертів з Волл-стріт щодо доходів American Express у другому кварталі. Прибуток компанії виріс на 33% в річному численні та склав понад 10 мільярдів доларів. Чистий дохід American Express збільшився приблизно в 9 разів до 2,3 мільярда доларів. За даними Yahoo!Finance, актуальна ціна акцій компанії коливається на рівні 169 доларів за кожну. Ринкова капіталізація American Express становить понад 134 мільярди доларів.

American Express принесла 8 мільярдів доларів Баффету / Інфографіка Yahoo! Finance