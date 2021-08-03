Неожиданный сюрприз: как Баффету удалось заработать 8 миллиардов благодаря American Express

Компания Berkshire Hathaway, основателем которой является легендарный американский инвестор Уоррен Баффет, в очередной раз доказала, что знает в какие активы нужно вкладывать деньги. На этот раз немалый доход ей принесла корпорация American Express.

Неожиданно один из старейших активов инвестиционного гиганта – American Express – напомнил о себе и принес компании Уоррена Баффета 8 миллиардов долларов.

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Компания Баффета заработала 8 миллиардов долларов

Berkshire – это крупнейший акционер компании American Express. По последним подсчетам, конгломерату Баффета принадлежит 19% или 152 миллиона акций американской корпорации. Ценные бумаги American Express занимают одну из крупнейших позиций в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway. Инвестиционный гигант начал вкладывать деньги в American Express в далеком 1994 году. На активы бренда было потрачено 1,3 миллиарда долларов.

Уоррен Баффет, чьё состояние Forbes оценивает вдолларов, неоднократную подчеркивал важность бренда American Express. Он называл эти активы одним из ключевых преимуществ перед конкурентами.

Стоимость ценных бумаг American Express с начала года взлетела примерно на 45%. Это означает, что активы Berkshire с 18 миллиардов долларов в начале января подорожали до 26 миллиардов долларов в августе. В 2021 году корпорация продемонстрировала одни из лучших показателей в индексе Dow Jones.

Ее активы установили новый рекорд на бирже в конце июля, превзойдя прогнозы экспертов с Уолл-стрит по доходам American Express во втором квартале. Прибыль компании выросла на 33% в годовом исчислении и составил более 10 миллиардов долларов. Чистый доход American Express увеличился примерно в 9 раз до 2,3 миллиарда долларов. По данным Yahoo! Finance, актуальная цена акций компании колеблется на уровне 169 долларов за каждую. Рыночная капитализация American Express составляет более 134 миллиардов долларов.

American Express принесла 8 миллиардов долларов Баффету / Инфографика Yahoo! Finance