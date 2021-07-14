Amazon "викупила" експертів Facebook задля перемоги над Маском: про який проєкт йдеться

Всесвітньо відома корпорація Джеффа Безоса Amazon придбала команду супутникового Інтернету Facebook. Головна мета – скласти гідну конкуренцію космічній компанії SpaceX, яка належить Ілону Маску.

Група з понад десяти інженерів та вчених з Лос-Анджелеса приєдналася до Amazon ще у квітні. Цю інформацію підтвердили офіційні представники обох корпорацій. Ця угода поклала кінець планам Facebook щодо супутникового Інтернету, водночас зміцнивши позиції Amazon.

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Amazon планує запустити супутниковий Інтернет

Угода підкріплює зусилля Amazon з розробки супутників LEO, здатних забезпечити високошвидкісний широкосмуговий доступ до Інтернету по всьому світу. Цей проєкт оцінюють у 10 мільярдів доларів. Крім залучення експертів, Amazon придбала й деяку інтелектуальну власність, створену цією командою, а також обладнання та приміщення. Інші деталі угоди наразі невідомі.

За даними The Information, команда Facebook, яка приєдналася до підрозділу Amazon з 500 осіб, складається з фізиків та інженерів по апаратному і програмному забезпеченню, які мають досвід роботи з авіаційними та бездротовими системами.

Наразі головними конкурентами Amazon є:

компанія SpaceX Ілона Маска і його мережа Starlink,

сузір'я супутників від OneWeb,

OneWeb, оператор супутникового зв'язку Eutelsat з Франції.

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Amazon отримала схвалення Федеральної комісії зі зв'язку на запуск 3236 супутників LEO в рамках проєкту під назвою Project Kuiper у липні 2020 року. Представники корпорації повідомили, що мають на меті запустити власний супутниковий інтернет-сервіс після того, як 578 супутників вийдуть на орбіту.

Kuiper Systems LLC Це дочірня компанія Amazon, створена у 2019 році для розгортання великого сузір’я широкосмугового супутникового Інтернету. Іншою назвою проєкту також є "Project Kuiper"

Спроби Facebook створити власний супутниковий Інтернет, розпочаті ще у 2015 році, зазнали краху. Техгігант повідомив, що більше не планує працювати над цим проєктом. Замість цього компанія Марка Цукерберга має намір зосередитися на співпраці з компаніями-партнерами. Зокрема, йдеться про Eutelsat. Крім того, Facebook буде й надалі працювати над розширенням доступу до світової павутини.