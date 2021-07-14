Группа из более чем десяти инженеров и ученых из Лос-Анджелеса присоединилась к Amazon еще в апреле. Эту информацию подтвердили официальные представители обеих компаний. Это соглашение положило конец планам Facebook по поводу спутникового Интернета, одновременно укрепив позиции Amazon.

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Amazon планирует запустить спутниковый Интернет

Соглашение подкрепляет усилия Amazon по разработке спутников LEO, способных обеспечить высокоскоростной широкополосный доступ к Интернету во всем мире. Этот проект оценивается в 10 миллиардов долларов. Помимо привлечения экспертов, Amazon приобрела и некоторую интеллектуальную собственность, созданную этой командой, а также оборудование и помещения. Другие детали сделки пока неизвестны.

По данным The Information , команда Facebook, которая присоединилась к подразделению Amazon с 500 человек, состоит из физиков и инженеров по аппаратному и программному обеспечению; они имеют опыт работы с авиационными и беспроводными системами.

Сейчас главными конкурентами Amazon являются:

компания SpaceX Илона Маска и его сеть Starlink,

созвездия спутников от OneWeb,

оператор спутниковой связи Eutelsat из Франции.

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Amazon получила одобрение Федеральной комиссии по связи на запуск 3236 спутников LEO в рамках проекта под названием Project Kuiper в июле 2020 года. Представители корпорации сообщили, что целью запустить собственный спутниковый интернет-сервис после того, как 578 спутников выйдут на орбиту.

Kuiper Systems LLC Это дочерняя компания Amazon, созданная в 2019 году для развертывания большого созвездия широкополосного спутникового Интернета. Другим названием проекта является "Project Kuiper"

Попытки Facebook создать собственный спутниковый Интернет, начатые еще в 2015 году, не оправдались. Техгигант сообщил, что больше не планирует работать над этим проектом. Вместо этого компания Марка Цукерберга намерена сосредоточиться на сотрудничестве с компаниями-партнерами. В частности, речь идет об Eutelsat. Кроме того, Facebook будет и дальше работать над расширением доступа к мировой паутине.