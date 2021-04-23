Слідами Apple: названо компанії, які найшвидше досягнуть капіталізації у 2 трильйони доларів

Запекла боротьба компаній зі списку S&P 500 набирає нових обертів. Дві імениті корпорації впритул наблизилися до нового рівня капіталізації. Про факти та цифри – читайте далі.

Йдеться про технологічного гіганта Microsoft та інтернет-сервіс Amazon. Ринкова вартість цих компаній може досягнути позначки у 2 трильйони доларів. І схоже, що це лише питання часу.

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Microsoft

Торги на біржі в середу продемонстрували, що боротьба за нову вершину стає все реальнішою. Акції Microsoft зросли в ціні на 0,9% до 260 доларів за один актив. Це новий рекорд для цінних паперів техгіганта. Попередній історичний максимум дорівнював 246 доларам за акцію.

На тлі цього, вартість компанії зросла до 1,97 трильйона доларів. Однак, аналітики вважають, що активи компанії вже за рік будуть коштувати 276 доларів, що дозволить ринковій капіталізації Microsoft зрости до 2,09 трильйона доларів. Загалом з початку року Microsoft виросла майже на 17% і посіла друге місце у списку S&P 500.

S&P 500 Це фондовий індекс, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію. Список належить компанії Standard & Poor's і нею ж складається.

Amazon

На п'ятки Microsoft активно наступає американська компанія Amazon. На закритті торгів у середу цінні папери Amazon виросли в ціні на 0,8% до 3 362 доларів.

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Відповідно до прогнозу S&P 500, акції Amazon зростуть більше, ніж на 25% до 4 036 доларів протягом 12 місяців. На думку експертів, це дозволить дітищу Джеффа Безоса менше, ніж за рік досягнути капіталізації у 2,03 трильйона доларів.

Додамо, що цього року інтернет-сервіс не може похвалитися великими успіхами на біржі. Відомо, що акції компанії додали лише 3%, тоді як S&P 500 виріс на 11%. Це досить серйозний відрив для Amazon, яка протягом довгого періоду була лідером. Наразі Amazon займає третю сходинку у списку S&P 500.