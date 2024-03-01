Газ з Азербайджану: Албанія почне імпорт з 2026 року

З 2026 року Азербайджан почне постачати газ до Албанії. Запланований обсяг становить 200 мільйонів кубометрів на рік.

Країни починають співпрацю з 2026 року

Між головою Міненерго Азербайджану Парвізом Шахбазовим та виконавчим директором TAP Лукою Скайпатті відбулася зустріч.

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На ній вони обговорили хід виконання першого етапу розширення Трансадріатичного газопроводу (TAP). Його планують розширити до додаткових 1,2 мільярда кубометрів з 2026 року. Також проговорили процес тестування для наступного розширення.

Трубопровід буде готовий до додаткової подачі до кінця 2025 року. Цей обсяг з 2026 року постачатимуть до Італії (1 мільярд кубометрів) та Албанії (200 мільйонів кубометрів),

– написали у Міненергетики Азербайджану.

Таким чином Албанія стане дев'ятим європейським клієнтом Азербайджану, інші вісім це:

Італія;

Греція;

Болгарія;

Румунія;

Грузія;

Туреччина;

Угорщина;

Сербія.

Минулого року Азербайджан експортував близько 23,8 мільярда кубометрів газу.

До слова Сербія підписала угоду з Азербайджаном з 2024 року про закупівлю 400 мільйонів кубометрів природного газу на рік.