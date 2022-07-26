Другий день поточного тижня Індекс долара США починає із незначного зростання. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

Станом на вівторок, 26 липня 2022 року, Індекс долара зупинився на рівні 106,59, за даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник виріс на 0,10%. Початкова позиція Індексу долара була 106,45.

Зараз Індекс долара майже впритул наблизився до свого річного максимуму, який був зафіксований на рівні 109,29. Максимально цей показник за аналогічний період опускався до 91,78, згідно з даними CNBC.

Що таке Індекс долара Це показник, який фіксує співвідношення долара США до шести національних валют основних партнерів США у торгівлі. До цього переліку входять євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Позиції долара США щодо кошика з 6 валют:

курс євро щодо долара, згідно з Yahoo!Finance, зупинився на рівні 1,019 долара, що на 0,1800% менше з початку торгів;

Yahoo!Finance, зупинився на рівні що на 0,1800% менше з початку торгів; курс японської єни – 0,0073 долара (+0,1026%);

(+0,1026%); курс фунта стерлінга – 1,2018 долара (– 0,2416%);

(– 0,2416%); курс канадського долара – 0,7781 долара США (–0,0498%);

США (–0,0498%); курс шведської крони – 0,0977 долара (– 0,4352%);

(– 0,4352%); курс швейцарського франка – 1,0364 долара (+ 0,0686%).

Що загалом відбувається на ринку

Нагадаємо, що останнім часом долар США демонструє сильні позиції на ринку. Таке зростання американської нацвалюти негативно впливає на глобальну економіку. Річ у тому, що майже вся торгівля зав'язана саме на доларі. До того ж долар – це головна резервна валюта світу. Тож результатами такого курсу долара на ринку можуть стати:

новий удар для економіки, яка ще не встигла відновитися після коронавірусу,

зменшення обсягів інвестицій,

погіршення фінансових умов,

складніший процес виконання державами своїх фінансових зобов'язань.

Важливо! Позиції долара США на валютному ринку зростають у зв'язку із підготовкою трейдерів до чергової зустрічі Федеральної резервної системи США, яка запланована на кінець липня 2022 року.

У центробанку, найімовірніше, ухвалять рішення про нове та знову досить різке підвищення базової процентної ставки. Крім того, вони шукають безпеку на фоні тривожних новин щодо послаблення глобальної економіки, пише CNBC.

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