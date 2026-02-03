У домівках із газом можливі проблеми: що треба зробити, аби не втратити постачання

Актуальна інформація в системі газопостачальної компанії безпосередньо впливає на правильність нарахувань, отримання повідомлень про оплату та інших важливих сповіщень щодо особового рахунку. Ваші персональні дані можуть змінюватися з різних причин, тож їх варто вчасно оновлювати.

Коли потрібно актуалізувати дані для Нафтогазу?

Зробити це можна особисто або ж онлайн. Як і в якому випадку сформувати заяву – розповіли в Нафтогазі.

Нафтогаз закликає вчасно оновлювати дані, аби забезпечити безперебійне надання послуг. Зробити це варто, якщо ви:

змінили паспортні дані;

придбали або успадкували житло;

оновили номер телефону або електронну адресу.

Правильна персональна інформація потрібна, щоб нарахування за спожитий газ були коректними, а в рахунках не виникало помилок. Також це дозволить вчасно отримувати важливі повідомлення – про зміни тарифів, стан особового рахунку чи наявність заборгованості – і безперешкодно користуватися цифровими сервісами.

Зверніть увагу! Це стосується саме даних власника особового рахунку – особи, на яку зареєстроване житло та укладено договір з газопостачальною компанією.



Наприклад, якщо право власності змінилося, а дані залишилися без змін – це може призвести до труднощів із доступом до інформації та отриманням послуг.

Як можна актуалізувати дані?

Зібраний пакет документів можна передати одним зі зручних способів:

Онлайн – на сторінці "Актуалізація даних".

– на сторінці "Актуалізація даних". Електронною поштою – надішліть сканкопії або чіткі фото документів на адресу: client@gas.ua .

– надішліть сканкопії або чіткі фото документів на адресу: . Поштою – відправте копії документів за адресою: Кропивницький, індекс 25001, вул. Соборна, 1А, отримувач ТОВ "ГК "Нафтогаз України".

– відправте копії документів за адресою: Кропивницький, індекс 25001, вул. Соборна, 1А, отримувач ТОВ "ГК "Нафтогаз України". Особисто – зверніться з оригіналами документів до найближчого центру обслуговування споживачів або відділення авторизованих партнерів (карта центрів обслуговування за посиланням).

Як подати заяву в Нафтогаз онлайн?

Крок 1 – Ідентифікація та верифікація

На сторінці "Актуалізація даних" введіть у відповідні рядки номер особового рахунку та перші три літери прізвища власника. Натисніть кнопку "Далі".

Уведіть номер мобільного телефону, а після – отриманий СМС-код або 3 останні цифри номера, з якого вам зателефонували.

Крок 2 – Формування заяви

Оберіть один з трьох варіантів заповнення заявки: через Дію, IDGOVUA або самостійно (завантажити шаблон можна за посиланням). Сформуйте файл заяви та підпишіть її – через Дія.Підпис, за допомогою електронного підпису (КЕП) або вручну (видрукуйте, підпишіть і проскануйте).

Крок 3 – Завантажте необхідні документи та відправте заяву

Окрім заяви, вам знадобиться скан-копія паспорта громадянина України (а також довідка про реєстрацію місця проживання для ID-картки), а за потреби – інші документи, що підтверджують необхідність зміни даних (наприклад, останній рахунок за спожитий газ або розподіл газу в разі зміни адреси, документи, що підтверджують зміну прізвища тощо).

Важливо! Скани або фотографії повинні бути чіткими та містити всю необхідну інформацію. Рекомендується завантажувати документи у форматах PDF, JPG, PNG.

Що ще варто знати клієнтам Нафтогазу?