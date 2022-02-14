Загальноєвропейський індекс Stoxx 600 знизився на 1,8%. Акції на ринку подорожей та відпочинку впали на 3%.

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Чому акцій падають

Російська агресія

Важливою причиною нестабільності на фондових ринках є невпевненість щодо геополітичної ситуації в регіоні. Попри те, що Кремль заперечує плани щодо вторгнення в Україну, західні партнери готуються до такого варіанту:​

багато країн закликали своїх громадян покинути Україну;

західні лідери погрожують суворими санкціями проти Росії у разі будь-якого вторгнення в Україну.

Щобільше, радник президента США Джейк Салліван попередив, що Росія прискорила нарощування військових сил уздовж кордону за останні 10 днів.

Зверніть увагу! Не лише європейські активи падають в ціні, але й російські – індекс МВБ Росії знизився на 1%, індекс РТС – на 1,4%.

Відсоткова ставка у США

Неспокою інвесторам додає й ситуація у США. На фоні рекордної інфляції, яка сягнула найвищого рівня за останні 40 років (7,5% у річному вимірі), у США обудумуть підвищити відсоткову ставку. Зокрема Джеймс Буллард, президент Федерального резервного банку Сент-Луїса, вважає за потрібне підняття на 1% до липня.