Масштабний обвал акцій на біржі: чому авіакомпанію Wizz Air продовжує "штормити"

Угорська авіакомпанія Wizz Air знову втрачає позиції на фондовому ринку. Усе через давні проблеми компанії, яка заважають їй на повну використоувати усі наявні літаки.

Акції авіакомпанії Wizz Air різко обвалилися

Компанія Wizz Air фіксує суттєве падіння прибутку. Це пов'язано з простоями літаків, в яких мають поремонтувати двигуни. Акції компанії на фондовому ринку різко впали в ціні, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На тлі останніх новин акції компанії впали в ціні на 23%. Нагадаємо, що станом на 9 травня на балансі компанії було 37 літаків, що не використовували. Проте очікують, що до кінця першої половини фінансового 2026 року 34 літаки все ще будуть залишатися на землі. Додають, що середній термін ремонту літаків складає приблизно 300 днів.

Важливо! Генеральний директор Wizz Air Йожеф Вараді раніше заявляв, що проблеми з ремонтом літаків, зокрема, двигунів будуть впливати на роботу компанії ще протягом 2 – 3 років.

Також відомо, що операційний прибуток компанії за фінансовий рік, який завершився 31 березня, знизився на 61,7% до 167,5 мільйона євро (189,16 мільйона доларів). Цей показник виявився значно меншим, ніж прогнозували експерти – 246 мільйонів євро (277,82 мільйона доларів). Нагадаємо, що компанія Wizz Air наприкінці січня вкотре знизила прогноз щодо прибутку на 2025 рік через проблеми з двигунами літаків.

Зверніть увагу! Цінні папери Wizz Air на Лондонській фондовій біржі подешевшали на 26%. Тоді як за рік вартість акцій облилася на 48%. У результаті Wizz Air залишається найгіршим гравцем серед європейських авіакомпаній за цим показником.

На момент створення цього матеріалу, акції Wizz Air торгуються на рівні 1205 фунтів стерлінгів (1635 доларів). Ринкова капіталізація авіакомпанії становить 1,25 мільярда фунтів стерлінгів (1,66 мільярда доларів), за даними Yahoo!Finance.