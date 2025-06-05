Масштабный обвал акций на бирже: почему авиакомпанию Wizz Air продолжает "штормить"

Венгерская авиакомпания Wizz Air снова теряет позиции на фондовом рынке. Все из-за давних проблем компании, которая мешают ей на полную использовать все имеющиеся самолеты.

Акции авиакомпании Wizz Air резко обвалились в цене

Компания Wizz Air фиксирует существенное падение прибыли. Это связано с простоями самолетов, в которых должны отремонтировать двигатели. Акции компании на фондовом рынке резко упали в цене, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На фоне последних новостей акции компании упали в цене на 23%. Напомним, что по состоянию на 9 мая на балансе компании было 37 самолетов, которые не использовали. Однако ожидают, что до конца первой половины финансового 2026 года 34 самолета все еще будут оставаться на земле. Добавляют, что средний срок ремонта самолетов составляет примерно 300 дней.

Важно! Генеральный директор Wizz Air Йожеф Варади ранее заявлял, что проблемы с ремонтом самолетов, в частности, двигателей будут влиять на работу компании еще в течение 2 – 3 лет.

Также известно, что операционная прибыль компании за финансовый год, который завершился 31 марта, снизилась на 61,7% до 167,5 миллиона евро (189,16 миллиона долларов). Этот показатель оказался значительно меньшим, чем прогнозировали эксперты – 246 миллионов евро (277,82 миллиона долларов). Напомним, что компания Wizz Air в конце января в очередной раз снизила прогноз по прибыли на 2025 год из-за проблем с двигателями самолетов.

Обратите внимание! Ценные бумаги Wizz Air на Лондонской фондовой бирже подешевели на 26%. Тогда как за год стоимость акций облилась на 48%. В результате Wizz Air остается худшим игроком среди европейских авиакомпаний по этому показателю.

На момент создания этого материала, акции Wizz Air торгуются на уровне 1205 фунтов стерлингов (1635 долларов). Рыночная капитализация авиакомпании составляет 1,25 миллиарда фунтов стерлингов (1,66 миллиарда долларов), по данным Yahoo!Finance.