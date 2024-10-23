Вибори у США наближаються: чому акції медіаімперії Трампа різко пішли вгору

Акції медіакомпанії Дональда Трампа підскочили до найвищого рівня з липня. Це сталося на фоні того, що ставки на результат виборів у США почали складатися на користь Трампа.

Акції медіаімперії Трампа потроїлися в ціні

Акції компанії Trump Media & Technology Group, яка керує платформою Truth Social, зросли на 9% та досягнули позначки 34,17 долара, повідомляє Reuters. Відтак, з моменту падіння до історичного мінімуму у вересні, ціни на акції майже потроїлися.

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Річ у тім, що з моменту виходу на ринок акції Trump Media стали популярними серед трейдерів, які бачать їх як можливість заробити на прогнозах щодо перемоги Трампа на виборах 5 листопада.

Яка частка Дональда Трампа у компанії Дональду Трампу належить 57% компанії, і вартість його частки оцінюється майже в 4 мільярди доларів. Хоча виторг компанії за червневий квартал склала лише 837 000 доларів, ринкова вартість акцій сягає майже 7 мільярдів доларів. Втім, за словами аналітиків, це не відображає її реальні фінансові показники.

Які шанси у Трампа на перемогу

Шанси Дональда Трампа перемогти Камалу Гарріс, кандидатку від Демократичної партії, нещодавно зросли на платформах ставок: