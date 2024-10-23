Вибори у США наближаються: чому акції медіаімперії Трампа різко пішли вгору
Джерело:Reuters
Акції медіакомпанії Дональда Трампа підскочили до найвищого рівня з липня. Це сталося на фоні того, що ставки на результат виборів у США почали складатися на користь Трампа.
Акції медіаімперії Трампа потроїлися в ціні
Акції компанії Trump Media & Technology Group, яка керує платформою Truth Social, зросли на 9% та досягнули позначки 34,17 долара, повідомляє Reuters. Відтак, з моменту падіння до історичного мінімуму у вересні, ціни на акції майже потроїлися.
Читайте також: Найбагатший президент в історії США: хто він та яким капіталом володіє
Річ у тім, що з моменту виходу на ринок акції Trump Media стали популярними серед трейдерів, які бачать їх як можливість заробити на прогнозах щодо перемоги Трампа на виборах 5 листопада.
Яка частка Дональда Трампа у компаніїДональду Трампу належить 57% компанії, і вартість його частки оцінюється майже в 4 мільярди доларів. Хоча виторг компанії за червневий квартал склала лише 837 000 доларів, ринкова вартість акцій сягає майже 7 мільярдів доларів. Втім, за словами аналітиків, це не відображає її реальні фінансові показники.
Які шанси у Трампа на перемогу
Шанси Дональда Трампа перемогти Камалу Гарріс, кандидатку від Демократичної партії, нещодавно зросли на платформах ставок:
- За даними Oddschecker.com, шанси Трампа на перемогу оцінюються приблизно в 62%, тоді як Гарріс має 38%.
- На платформі PredictIt контракти на перемогу Трампа торгувалися по 60 центів, а Гарріс – по 46 центів.
- Платформа Polymarket також оцінила шанси Трампа на перемогу у 64%, а Гарріс – у 36%.