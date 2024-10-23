Найбільше за шість років публічне розміщення акцій

У середу відбулося найбільше за останні шість років первинне розміщення акцій у Японії. Ціна акцій стартувала на рівні 1 630 єн за акцію (близько 10,75 долара), що на 36% більше, ніж прогнозувалася, пише Financial Times. Пізніше ціна піднялася до 1 768 єн та завершила день на рівні 1 739 єн, що на 44,9% більше від початкової ціни.

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Таким чином, ринкова капіталізація Токійського метрополітену зросла до приблизно 6,7 мільярда доларів, порівняно з початковою оцінкою в 4,6 мільярда доларів під час IPO (Initial Public Offering), первинного публічного розміщення акцій компанії на фондовій біржі.

Цікаво! Лістинг акцій супроводжувався масштабною рекламною кампанією на телебаченні та активною роботою банкірів, які пропонували акції особисто, обходячи клієнтів по домівках.

У цьому процесі брали участь понад 30 брокерських компаній. Половина акцій компанії належить уряду Японії та міській владі Токіо, тоді як інша половина – уряду Токіо.