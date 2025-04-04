Рекордні втрати Tesla та Маска: як компанія зафіксувала один із найгірших показників за 15 років

Компанія Tesla один із найгірших кварталів за 15 років. Виробник електрокарів втратив понад 400 мільярдів доларів через низку проблем та діяльність Ілона Маска.

Масштабний обвал Tesla на американській біржі

У першому кварталі 2024 року, який тривав з січня по березень, акції Tesla обвалилися на майже 40%. Це найбільше знецінення акцій виробника електрокарів з 2022 року, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Крім того, Tesla зафіксувала третій найбільший спад за квартал у своїй історії – 36%. Для розуміння, компанія вийшла на біржу 15 років тому. Виробник електрокарів через обвал акцій втратив понад 460 мільярдів доларів ринкової капіталізації за перші три місяці року.

Компанія Ілона Маска в останні місяці зіткнула із серйозними проблемами. Зокрема, виробник електрокарів зіткнувся із падінням продажів в Європі та зростання конкуренції у секторі. Також на акції Tesla негативно впливає те, що залученість Ілона Маска до політичних процесів.

Другий квартал для компанії Tesla та Ілона Маска також почався зі спаду на ринку. Усе через нові мита США, які 2 квітня запровадив Дональд Трамп. Акції Tesla через тарифи США впали в ціні на понад 5%, а Ілон Маск втратив 11 мільярдів доларів. З початку року Маск втратив 110 мільярдів доларів.