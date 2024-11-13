Ставка проти Tesla не спрацювала: які втрати зафіксували інвестори

Перемога Дональда Трампа на виборах у США сколихнула усі світові фінансові ринки. Проте є інвестори, які зафіксували серйозні втрати після оголошення результатів виборів.

Інвестори втратили мільярди доларів через компанію Ілона Маска

Інвестори, які зробили ставку проти Tesla, зафіксували серйозні втрати після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Про це пише 24 Канал з посиланням на Markets Insider.

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За тиждень вони втратили 7,8 мільярда доларів. Інвестори, які продали акції Tesla, оговтуються від зростання акцій виробника електромобілів після виборів на 38%. Додають, що втрати інвесторів можуть зрости ще більше.

На початку тижня цінні папери Tesla подорожчали ще на 8%. Протягом дня ціна акцій досягнула пікового рівня з квітня 2022 року.

На момент створення цього матеріалу, акції Tesla торгуються на ринку за ціною на рівні 335,40 долара за штуку. Ринкова капіталізація виробника електрокарів становить 1,05 трильйона доларів, згідно з даними MarketsWatch. Нагадаємо, що після перемоги Трампа, Tesla повернула до елітного клубу компаній, вартість яких перевищує трильйон доларів. Це сталося вперше з весни 2022 року.