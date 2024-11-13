Ставка против Tesla не сработала: какие потери зафиксировали инвесторы

Победа Дональда Трампа на выборах в США всколыхнула все мировые финансовые рынки. Однако есть инвесторы, которые зафиксировали серьезные потери после объявления результатов выборов.

Инвесторы потеряли миллиарды долларов из-за компании Илона Маска

Инвесторы, которые сделали ставку против Tesla, зафиксировали серьезные потери после победы Дональда Трампа на выборах в США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Markets Insider.

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За неделю они потеряли 7,8 миллиарда долларов. Инвесторы, которые продали акции Tesla, оправляются от роста акций производителя электромобилей после выборов на 38%. Добавляют, что потери инвесторов могут вырасти еще больше.

В начале недели ценные бумаги Tesla подорожали еще на 8%. В течение дня цена акций достигла пикового уровня с апреля 2022 года.

На момент создания этого материала, акции Tesla торгуются на рынке по цене на уровне 335,40 доллара за штуку. Рыночная капитализация производителя электрокаров составляет 1,05 триллиона долларов, согласно данным MarketsWatch. Напомним, что после победы Трампа, Tesla вернула в элитный клуб компаний, стоимость которых превышает триллион долларов. Это произошло впервые с весны 2022 года.