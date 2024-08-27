Акції Tesla перебувають у "трясовині": чому давній інвестор більше не вірить у компанію Маска

Давній інвестор Tesla Росс Гербер заявив, що він продає акції виробника електрокарів. Він також пояснив, чому його ставлення до цінних паперів компанії Ілона Маска змінилися.

Розпродаж акцій Tesla

Інвестор уже продав майже половину частки, яка йому належить у компанії Tesla. Росс Гербер вважає, що ніхто не зацікавлений у купівлі машин або роботів від Tesla. Ба більше, він додав, що акції Tesla перебувають у "трясовині".

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Гербер почав публічно критикувати Ілона Маска після того, як останній купив соціальну мережу Twitter у 2022 році. За його словами, він продав акції Tesla приблизно на 60 мільйонів доларів. Інвестор додав, що його фонд все ще володіє часткою виробника електрокарів, яку оцінюють у 50 мільйонів доларів. Гербер підмітив, що він просто зменшує свою частку, оскільки більше не впевнений, що Tesla досягає тих цілей, які були поставлені кілька років тому.

До теми! Банки у США, які видали Ілону Маску кредит для купівлі Twitter, розчаровані. Цю угоду уже називають найгіршою з 2008 року, коли світ сколихнула глобальна криза.

Інші інвестори Tesla також більш скептично і нетерпляче ставляться до траєкторії розвитку компанії. Цього року акції Tesla впали на 16,11%, інформує MarketWatch. Цінні папери дешевшають здебільшого через зниження продажів, зростання конкуренції в Китаї та драму навколо юридичних баталій Маска. На момент створення цього матеріалу, акції Tesla торгуються на рівні 208,70 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 666,7 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.