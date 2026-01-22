Акції США летять вниз: новий наслідок заяв Трампа у Давосі

У Давосі Дональд Трамп зробив низку важливих заяв. Зокрема, американський лідер прокоментував намір здобути Гренландію. Трамп пообіцяв "не застосовувати силу"для цього.

Що відбувається з акціями США зараз?

Ринок очікує, що питання Гренландії буде урегульовано дипломатично, повідомляє Reuters.

Одна з причин, чому ринок відскакує – Трамп підкреслив, що не має наміру застосовувати силу, щоб забрати Гренландію, і що хоче зробити це дипломатично,

– наголосив керівник команди мультиактивних рішень у Federated Hermes Даміан Макінтайр.

Які саме важливі зміни відбулися на ринку:

Індекс волатильності CBOE впав, відносно рівня максимумів, що були зафіксовані ще у середині листопада. Саме таких значень цей показник торкнувся на попередній сесії. Індекс впав на 2,43 пункту – до 17,59.

Акції деяких гігантів зросли. Наприклад, Nvidia додала 2,6%. А от акції Alphabet збільшились в ціні на 3%.

На момент оголошення (позиції Трампа – 24 Канал) індекси Уолл-стріт торгувалися в плюсі, але після цього різко зросли, оскільки інвестори схвально відгукнулися про небажання потенційної нової тарифної війни щодо майбутнього Гренландії,

– вказує видання.

Що саме відбулося з 3 основними індексами США:

Промисловий індекс Доу-Джонса зріс на 588,64 пункту, або 1,21%, до 49 077,23.

Індекс S&P 500 підвищився на 78,76 пункту, або 1,16%, до 6 875,62.

Індекс Nasdaq Composite піднявся на 270,50 пунктів, або 1,18%, до 23 224,83.

Що важливо знати про вплив заяв Трампа на фондовий ринок у Давосі?