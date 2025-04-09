Найбільший обвал в історії: скільки втратив фондовий ринок США за два дні

Фондовий ринок США зафіксував масштабний обвал після запровадження мит майже на все, що імпортують американці. Варто додати, що цей обвал увійшов в історію.

Фондовий ринок США обвалився на трильйони доларів за два дні

За перші два дні після того, як США запровадили мита для більшості країн світу, американська біржа зафіксувала найбільший обвал в історії. Також відомо, скільки втратив фондовий ринок США з інавгурації Дональда Трампа, яка пройшла 20 січня 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на Marketwatch.

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Загалом фондовий ринок США обвалився на 6,6 трильйона доларів за 3 та 4 квітня. Зокрема, Індекс S&P 500, який включає акції компаній з найбільшою капіталізацією, просів за два дні на понад 10% або на 5,06 трильйона доларів ринкової вартості. Топові технологічні компанії, які ще називають Magnificent 7 або "чудова сімка", зафіксували обвал на рівні 1,8 трильйона доларів.

Цікаво! З 20 січня 2025 року американська біржа втратила 11 трильйонів ринкової капіталізації.

Нагадаємо, що нещодавно фондовий ринок США через мита Трампа втратив понад 2 трильйони доларів всього за кілька хвилин торгів. Тоді як французька біржа впала до найнижчого рівня за 17 місяців.

Які компанії входять до Magnificent 7 Це американські технічні компанії, які займають сильні позиції на ринку. До цього списку входять Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia та Tesla.

Експерти наголошують, що торгова війна, яка набирає обертів, може спровокувати рецесію як у США, які є найбільшою економікою у світі, так і в глобальній економіці. Нагадаємо, що аналітики JPMorgan підвищили ймовірність рецесії до 60%.