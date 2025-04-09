Крупнейший обвал в истории: сколько потерял фондовый рынок США за два дня

Фондовый рынок США зафиксировал масштабный обвал после введения пошлин почти на все, что импортируют американцы. Стоит добавить, что этот обвал вошел в историю.

Фондовый рынок США обвалился на триллионы долларов за два дня

За первые два дня после того, как США ввели пошлины для большинства стран мира, американская биржа зафиксировала самый большой обвал в истории. Также известно, сколько потерял фондовый рынок США с инаугурации Дональда Трампа, которая прошла 20 января 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Marketwatch.

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В целом фондовый рынок США обвалился на 6,6 триллиона долларов за 3 и 4 апреля. В частности, Индекс S&P 500, который включает акции компаний с наибольшей капитализацией, просел за два дня более чем на 10% или на 5,06 триллиона долларов рыночной стоимости. Топовые технологические компании, которые еще называют Magnificent 7 или "великолепная семерка", зафиксировали обвал на уровне 1,8 триллиона долларов.

Интересно! С 20 января 2025 года американская биржа потеряла 11 триллионов рыночной капитализации.

Напомним, что недавно фондовый рынок США из-за пошлин Трампа потерял более 2 триллионов долларов всего за несколько минут торгов. Тогда как французская биржа упала до самого низкого уровня за 17 месяцев.

Какие компании входят в Magnificent 7 Это американские технические компании, которые занимают сильные позиции на рынке. В этот список входят Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla.

Эксперты отмечают, что торговая война, которая набирает обороты, может спровоцировать рецессию как в США, что являются крупнейшей экономикой в мире, так и в глобальной экономике. Напомним, что аналитики JPMorgan повысили вероятность рецессии до 60%.