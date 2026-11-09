Nvidia втратила близько 270 мільярдів доларів на тлі скандалу з гендиректором

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Що відомо про гучний інцидент

На торгах у понеділок, 9 листопада, котирування продемонстрували помітне падіння, пише Reuters. Зокрема, на Франкфуртській біржі акції Nvidia подешевшали на понад 6%, опустившись до багатомісячних мінімумів. За таких показників ринкова капіталізація виробника чипів могла скоротитися приблизно на 270 мільярдів доларів порівняно із закриттям торгів у п'ятницю, припустили в LSEG Datastream.

Причиною обвалу стало оголошене напередодні внутрішнє розслідування компанії щодо можливого впливу іноземної розвідки на гендиректора. Перевірку розпочали після повідомлень ЗМІ про його близькі стосунки з китайською бізнесвумен, яка нібито передавала інформацію Пекіну. Сам Дженсен Хуанг визнав подружню зраду, однак подробиць не розкрив. Зрештою, ситуація поставила під питання його подальше перебування на чолі американського технологічного гіганта.

Водночас керівник дослідницького відділу брокерської компанії Pepperstone Кріс Вестон не вважає, що бізнесмен залишить свою посаду. Аналітик назвав його "хрещеним батьком ШІ", наголосивши на винятковій ролі чоловіка в розвитку галузі.

Ймовірно, ринок уже сигналізує, що ця ситуація аж ніяк не йде на користь акціям, особливо на тлі численних припущень щодо розбудови датацентрів. Якби інвестори справді вважали, що Дженсен Хуанг піде у відставку, падіння було б набагато сильнішим. Це було б справжнє побоїще– зазначив експерт у коментарі журналістам.

Скандал позначився й на планах компанії: донька гендиректора Медісон Хуанг, яка також працює в корпорації, скасувала запланований візит до Сеула для участі в конференції. Водночас Дональд Трамп заявив, що не розмовляв особисто з керівником Nvidia про звинувачення, але назвав його хорошою людиною. "Сподіваюся, все гаразд. Він виконав неймовірну роботу", – додав президент.

Нагадаємо, раніше аналітики попереджали, що результати проміжних виборів у США можуть посилити тиск на технологічний сектор. Зокрема, зміцнення позицій демократів здатне призвести до нових розслідувань щодо компаній зі сфери ШІ через невдоволення будівництвом датацентрів. Водночас експерти сумніваються, що потенційні законодавчі зміни суттєво загальмують розвиток цієї інфраструктури.