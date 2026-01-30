Акції Microsoft летять вниз: що відбувається насправді

Американські техакції відчутно просіли у четвер. Така ситуація виникла після того, як компанія Microsoft оприлюднила звіт. Адже стало відомо про стрибок витрат на дата-центри.

Що відбувається з акціями Microsoft?

Такі зміни Microsoft "розбурхали" інвесторів. Наразі на ринку присутнє хвилювання через масштаби "ШІ-капексу" у великих компаній Кремнієвої долини, повідомляє Financial Times.

Важливо! У звіті Microsoft йдеться про те, що витрати на дата-центри збільшились на 66%. Капітальні інвестиції компанії в останній місяць 2025 року сягнули 37,5 мільярдів доларів. Майже дві третини витрат спрямували саме на обчислювальні чіпи.

Зокрема, на ринку відбулися такі зміни:

Індекс Nasdaq Composite впав – на 2,1%;

S&P 500 – на 1,1%.

Як відомо, акції Microsoft обвалилися на 12%. Саме це падіння "потягнуло" ринок вниз. І, відповідно, сприяло корекції індексів.

До того ж ринок стежить за експозицією Microsoft на OpenAI. Річ у тім, що у цьому секторі зростає конкуренція, повідомляє Reuters

Стратегічне партнерство технологічного гіганта з OpenAI, який планує витратити щонайменше 281 мільярд доларів разом з Microsoft, колись розглядалося інвесторами як його найсильніша конкурентна перевага в гонці штучного інтелекту. Але це перетворилося на можливий недолік, оскільки Gemini від Google досягає успіхів у завоюванні величезних клієнтів, таких як Apple,

– наголошує видання.

Які ще фактори сприяли падінню акцій Microsoft?

Компанія Microsoft витратила значні кошти на розвиток ШІ. Разом з цим, там виникла низка проблем. Зокрема, спостерігається уповільнення зростання хмарних обчислень. Це і стурбувало інвесторів. Адже вони очікували значної віддачі від витрат та мегаугоди з OpenAI.

Варто зауважити, що саме Microsoft вважається одним з лідерів у перегонах в розвитку ШІ серед технологічних гігантів. Компанія зробила "ранню ставку" на розвиток OpenAI. Наразі саме Microsoft володіє 27% акцій розробника ChatGPT.

Цікаво! Рекапіталізація OpenAI торік сприяла значним прибуткам Microsoft.