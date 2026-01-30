Акции Microsoft летят вниз: что происходит на самом деле

Американские техакции ощутимо просели в четверг. Такая ситуация возникла после того, как компания Microsoft обнародовала отчет. Ведь стало известно о скачке расходов на дата-центры.

Что происходит с акциями Microsoft?

Такие изменения Microsoft "взбудоражили" инвесторов. Сейчас на рынке присутствует волнение из-за масштабов "ИИ-капекса" у крупных компаний Кремниевой долины, сообщает Financial Times.

Важно! В отчете Microsoft говорится о том, что расходы на дата-центры увеличились на 66%. Капитальные инвестиции компании в последний месяц 2025 года достигли 37,5 миллиарда долларов. Почти две трети расходов направили именно на вычислительные чипы.

В частности, на рынке произошли следующие изменения:

Индекс Nasdaq Composite упал – на 2,1%;

S&P 500 – на 1,1%.

Как известно, акции Microsoft обвалились на 12%. Именно это падение "потянуло" рынок вниз. И, соответственно, способствовало коррекции индексов.

К тому же рынок следит за экспозицией Microsoft на OpenAI. Дело в том, что в этом секторе растет конкуренция, сообщает Reuters

Стратегическое партнерство технологического гиганта с OpenAI, который планирует потратить по меньшей мере 281 миллиард долларов вместе с Microsoft, когда-то рассматривалось инвесторами как его самое сильное конкурентное преимущество в гонке искусственного интеллекта. Но это превратилось в возможный недостаток, поскольку Gemini от Google достигает успехов в завоевании огромных клиентов, таких как Apple,

– отмечает издание.

Какие еще факторы способствовали падению акций Microsoft?

Компания Microsoft потратила значительные средства на развитие ИИ. Вместе с этим, там возник ряд проблем. В частности, наблюдается замедление роста облачных вычислений. Это и обеспокоило инвесторов. Ведь они ожидали значительной отдачи от расходов и мегасделки с OpenAI.

Стоит заметить, что именно Microsoft считается одним из лидеров в гонке в развитии ИИ среди технологических гигантов. Компания сделала "раннюю ставку" на развитие OpenAI. Сейчас именно Microsoft владеет 27% акций разработчика ChatGPT.

Интересно! Рекапитализация OpenAI в прошлом году способствовала значительной прибыли Microsoft.