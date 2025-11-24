Усе через Трампа: акції українських компаній "летять" вгору

Акції українських компаній летять вгору. Вони підскочили на фоні новин про мирний план Трампа.

Що відбувається з акціями українських компаній?

На Варшавській фондовій біржі (WSE) українські акції "відкрили торги" із відчутним подорожчанням, повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зверніть увагу! Подорожчання сягнуло приблизно 6 – 20%.

Підвищення почало досягатися на фоні прогресу, якого вдалося досягти у Женеві в неділю. Нагадаємо, американська та українська сторони продовжують переговори.

Як показують дані біржі:

уже через годину після початку торгів, акції найбільшого в країні виробника цукру "Астарта" зросли на 4,95%;

акції Milkiland – на 12,50%;

акції агрохолдингу "Агротон" на 15,16%;

акції Coal Energy – на 13,07% (через війну, робота шахт цієї компанії була зупинена);

акції агрохолдингу "Кернел" – 5,75% і так далі.

Зміни відчутні і на Лондонській біржі (LSE). Річ у тім, що там немає такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE.

Попри це, акції там також зросли:

наприклад, акції гірничорудної компанії Ferrexpo зросли на 24,78%;

а от акції найбільшого виробника курятини – агрохолдингу МХП збільшились на 6,41%.

Що відомо про план Трампа зараз?

Трамп запропонував мирний план, який передбачає 28 пунктів. Начебто таким чином російсько-українська війна може закінчитись. Проте цей план уже отримав шквал критики, навіть від республіканців. Річ у тім, що така угода задовольняє виключно інтереси Москви.

Київ з такими вимогами не погодився. Тривають перемовини. Станом на тепер, уже відомо, що цей план скоротився з 28 до 19 пунктів. Деякі пропозиції були замінені, а частина вилучена повністю.

Зверніть увагу! Європа також висловила стурбованість, відносно цього плану. Зокрема, європейські чиновники незадоволені наміром Трампа підштовхнути Україну до територіальних поступок.