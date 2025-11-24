Укр Рус
Финансы Финансовые новости Все из-за Трампа: акции украинских компаний "летят" вверх
24 ноября, 16:55
3

Все из-за Трампа: акции украинских компаний "летят" вверх

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже выросли на 6-20% после новостей о мирном плане Трампа.
  • На Лондонской бирже акции Ferrexpo поднялись на 24,78%, а акции агрохолдинга МХП выросли на 6,41%.

Акции украинских компаний летят вверх. Они подскочили на фоне новостей о мирном плане Трампа.

Что происходит с акциями украинских компаний?

На Варшавской фондовой бирже (WSE) украинские акции "открыли торги" с ощутимым подорожанием, сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Обратите внимание! Подорожание достигло примерно 6 – 20%.

Повышение начало достигаться на фоне прогресса, которого удалось достичь в Женеве в воскресенье. Напомним, американская и украинская стороны продолжают переговоры.

Как показывают данные биржи:

  • уже через час после начала торгов, акции крупнейшего в стране производителя сахара "Астарта" выросли на 4,95%;
  • акции Milkiland – на 12,50%;
  • акции агрохолдинга "Агротон" на 15,16%;
  • акции Coal Energy – на 13,07% (из-за войны, работа шахт этой компании была остановлена);
  • акции агрохолдинга "Кернел" – 5,75% и так далее.

Изменения ощутимы и на Лондонской бирже (LSE). Дело в том, что там нет такого влияния розничных инвесторов, как на WSE.

Несмотря на это, акции там также выросли:

  • например, акции горнорудной компании Ferrexpo выросли на 24,78%;
  • а вот акции крупнейшего производителя курятины – агрохолдинга МХП увеличились на 6,41%.

Что известно о плане Трампа сейчас?

  • Трамп предложил мирный план, который предусматривает 28 пунктов. Вроде как таким образом российско-украинская война может закончиться. Однако этот план уже получил шквал критики, даже от республиканцев. Дело в том, что такое соглашение удовлетворяет исключительно интересы Москвы.

  • Киев с такими требованиями не согласился. Продолжаются переговоры. По состоянию на теперь, уже известно, что этот план сократился с 28 до 19 пунктов. Некоторые предложения были заменены, а часть изъята полностью.

Обратите внимание! Европа также выразила обеспокоенность, относительно этого плана. В частности, европейские чиновники недовольны намерением Трампа подтолкнуть Украину к территориальным уступкам.