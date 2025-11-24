Все из-за Трампа: акции украинских компаний "летят" вверх
- Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже выросли на 6-20% после новостей о мирном плане Трампа.
- На Лондонской бирже акции Ferrexpo поднялись на 24,78%, а акции агрохолдинга МХП выросли на 6,41%.
Акции украинских компаний летят вверх. Они подскочили на фоне новостей о мирном плане Трампа.
Что происходит с акциями украинских компаний?
На Варшавской фондовой бирже (WSE) украинские акции "открыли торги" с ощутимым подорожанием, сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Обратите внимание! Подорожание достигло примерно 6 – 20%.
Повышение начало достигаться на фоне прогресса, которого удалось достичь в Женеве в воскресенье. Напомним, американская и украинская стороны продолжают переговоры.
Как показывают данные биржи:
- уже через час после начала торгов, акции крупнейшего в стране производителя сахара "Астарта" выросли на 4,95%;
- акции Milkiland – на 12,50%;
- акции агрохолдинга "Агротон" на 15,16%;
- акции Coal Energy – на 13,07% (из-за войны, работа шахт этой компании была остановлена);
- акции агрохолдинга "Кернел" – 5,75% и так далее.
Изменения ощутимы и на Лондонской бирже (LSE). Дело в том, что там нет такого влияния розничных инвесторов, как на WSE.
Несмотря на это, акции там также выросли:
- например, акции горнорудной компании Ferrexpo выросли на 24,78%;
- а вот акции крупнейшего производителя курятины – агрохолдинга МХП увеличились на 6,41%.
Что известно о плане Трампа сейчас?
Трамп предложил мирный план, который предусматривает 28 пунктов. Вроде как таким образом российско-украинская война может закончиться. Однако этот план уже получил шквал критики, даже от республиканцев. Дело в том, что такое соглашение удовлетворяет исключительно интересы Москвы.
Киев с такими требованиями не согласился. Продолжаются переговоры. По состоянию на теперь, уже известно, что этот план сократился с 28 до 19 пунктов. Некоторые предложения были заменены, а часть изъята полностью.
Обратите внимание! Европа также выразила обеспокоенность, относительно этого плана. В частности, европейские чиновники недовольны намерением Трампа подтолкнуть Украину к территориальным уступкам.