Акції російського "Газпрому" обвалилися до найнижчого рівня за понад 15 років

Акції російського державного енергетичного гіганта "Газпром" уперше з 2009 року опустилися нижче позначки в 100 рублів (1,35 долара). Під час торгів у понеділок, 22 червня, вартість паперів компанії тимчасово знизилася до 99,90 рубля за акцію.

У чому причина таких змін

Згодом котирування частково відіграли втрати та становили 100,65 рубля, що на 3,67% менше проти попередньої сесії. Про це пише Reuters із посиланням на дані Московської біржі.

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На вартість акцій компанії тиснуть одразу кілька чинників:

відмова Європи від російських енергоресурсів після початку повномасштабної війни проти України;

зниження цін на нафту на тлі сигналів про деескалацію між США та Іраном;

нездатність Кремля домовитися з Китаєм про новий контракт на постачання газу.

Окрім того, аналітики пов'язують погіршення настроїв навколо компанії з нещодавньою атакою українських безпілотників на Московський НПЗ, що входить до структури "Газпром нафти".

До слова, за останні 12 місяців акції "Газпрому" подешевшали приблизно на 20%. Наразі його ринкова капіталізація становить лише 2,38 трильйона рублів, або близько 32 мільярдів доларів (проти 1 трильйона доларів, обіцяного керівництвом у 2008 році).

Отже, "Газпром", який напередодні світової фінансової кризи був третьою найдорожчою компанією світу після американських ExxonMobil та General Electric, нині коштує лише близько 3% від капіталізації, яку йому тоді пророкував менеджмент.

Нагадаємо, попри труднощі "Газпрому", Росія не полишає спроб розширити експорт газу. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Туреччина веде переговори щодо продовження угоди про імпорт, термін дії якої спливає наприкінці 2026 року.