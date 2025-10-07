"Новий" французький уряд пробув на своїх посадах менш як 12 годин. У зв'язку з цим, економічна ситуація у Франції відчутно змінилась. Зокрема, впали акції французьких компаній.

Що відомо про ситуацію з акціями у Франції?

Ситуація з французьким урядом посилила невизначеність, відносно другої за величиною економіки єврозони, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Готується стати нафтовим гігантом: Китай розширює свої можливості

Зверніть увагу! Французький прем'єр Себастьєн Лекорню пробув на посаді менш як місяць. Він пішов у відставку одразу після представлення нового уряду.

Які саме зміни відчутні:

Паризький індекс CAC 40 впав на понад 1,5% (тепер він найнижчий у Європі);

Обвалилися і акції великих банків, зокрема, Societe Generale та Crédit Agricole (вони втратили в середньому 4 – 5%);

Євро, своєю чергою, подешевшало на 0,7%, відносно долара. Зараз воно складає – 1,17 долара.

Французькі акції компаній середньої капіталізації сильно постраждали. Індекс CACMD відкриває нову вкладку, знизившись на 2,6% і готується до найбільшого одноденного падіння з квітня.

Що відомо про ситуацію у французькому уряді?

9 вересня Себастьєн Лекорню офіційно став прем'єр-міністром Франції. Після цього він мав сформувати новий уряд і представити його.

Уже 6 жовтня стало відомо, що Лекорню йде у відставку. Макрон підтримав це рішення. Причиною чому Лекорню пішов у відставку є нищівна критика, яку він отримав за склад нового уряду.

Нагадаємо! Вчора через ситуацію у Франції, євровалюта впала на 0,7%, зазначає CNBC.