Усе через уряд Франції: вниз летять акції і не тільки
- Уряд Франції змінився менш ніж за 12 годин, що викликало падіння акцій французьких компаній.
- Індекси CAC 40 і CACMD суттєво впали, а акції банків Societe Generale та Crédit Agricole втратили 4-5%.
"Новий" французький уряд пробув на своїх посадах менш як 12 годин. У зв'язку з цим, економічна ситуація у Франції відчутно змінилась. Зокрема, впали акції французьких компаній.
Що відомо про ситуацію з акціями у Франції?
Ситуація з французьким урядом посилила невизначеність, відносно другої за величиною економіки єврозони, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Зверніть увагу! Французький прем'єр Себастьєн Лекорню пробув на посаді менш як місяць. Він пішов у відставку одразу після представлення нового уряду.
Які саме зміни відчутні:
- Паризький індекс CAC 40 впав на понад 1,5% (тепер він найнижчий у Європі);
- Обвалилися і акції великих банків, зокрема, Societe Generale та Crédit Agricole (вони втратили в середньому 4 – 5%);
- Євро, своєю чергою, подешевшало на 0,7%, відносно долара. Зараз воно складає – 1,17 долара.
Французькі акції компаній середньої капіталізації сильно постраждали. Індекс CACMD відкриває нову вкладку, знизившись на 2,6% і готується до найбільшого одноденного падіння з квітня.
Що відомо про ситуацію у французькому уряді?
9 вересня Себастьєн Лекорню офіційно став прем'єр-міністром Франції. Після цього він мав сформувати новий уряд і представити його.
Уже 6 жовтня стало відомо, що Лекорню йде у відставку. Макрон підтримав це рішення. Причиною чому Лекорню пішов у відставку є нищівна критика, яку він отримав за склад нового уряду.
Нагадаємо! Вчора через ситуацію у Франції, євровалюта впала на 0,7%, зазначає CNBC.