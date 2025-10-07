Все из-за правительства Франции: вниз летят акции и не только
- Правительство Франции сменилось менее чем за 12 часов, что вызвало падение акций французских компаний.
- Индексы CAC 40 и CACMD существенно упали, а акции банков Societe Generale и Crédit Agricole потеряли 4-5%.
"Новое" французское правительство пробыло на своих постах менее 12 часов. В связи с этим, экономическая ситуация во Франции ощутимо изменилась. В частности, упали акции французских компаний.
Что известно о ситуации с акциями во Франции?
Ситуация с французским правительством усилила неопределенность, относительно второй по величине экономики еврозоны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Обратите внимание! Французский премьер Себастьен Лекорню пробыл на посту менее месяца. Он ушел в отставку сразу после представления нового правительства.
Какие именно изменения ощутимы:
- Парижский индекс CAC 40 упал более чем на 1,5% (теперь он самый низкий в Европе);
- Обвалились и акции крупных банков, в частности, Societe Generale и Crédit Agricole (они потеряли в среднем 4 – 5%);
- Евро, свою очередь, подешевело на 0,7%, относительно доллара. Сейчас оно составляет – 1,17 доллара.
Французские акции компаний средней капитализации сильно пострадали. Индекс CACMD открывает новую вкладку, снизившись на 2,6% и готовится к самому большому однодневному падению с апреля.
Что известно о ситуации во французском правительстве?
9 сентября Себастьен Лекорню официально стал премьер-министром Франции. После этого он должен был сформировать новое правительство и представить его.
Уже 6 октября стало известно, что Лекорню уходит в отставку. Макрон поддержал это решение. Причиной почему Лекорню ушел в отставку является сокрушительная критика, которую он получил за состав нового правительства.
