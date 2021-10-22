Акції Digital World Acquisition злетіли майже на 400%: до чого тут соцмережа Дональда Трампа

22 жовтня 2021 , 14:10
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Джерело:

Yahoo!Finance

Колишній президент США Дональд Трамп анонсував створення власної соціальної мережі та кинув виклик Facebook та Apple. На фоні цього компанія, яка працює з Трампом над амбітним проєктом, отримала першу вигоду.

Після заяви Дональда Трампа акції компанії з придбання спеціального призначення Digital World Acquisition Corp, яка об'єдналася з мільярдером для реалізації цього проєкту, різко злетіли в ціні. 

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Компанія, яка співпрацює з Трампом, зміцнила свої позиції на ринку

Активи Digital World Acquisition Corp подорожчали на 356%, на постмаркеті цінні папери додали ще 44%. Акції закінчили день торгів з ціною на рівні 45,50 доларів за кожну. Торги навіть довелося зупинити на деякий час через активність роздрібних інвесторів. Ринкова капіталізація компанії досягла 1,7 мільярда доларів. Крім того, корпорація стала однією з головних новин на форумі Reddit WallStreetBets та на платформі для інвесторів Stockwits.

Digital World Acquisition Corp планує допомогти Trump Media & Technology Group (TMTG) вийти на біржу через угоду SPAC. У четвер, 21 жовтня, експрезидент США анонсував запуск соціальних мережі під назвою Truth Social.

Я створив Truth Social і TMTG, щоб протистояти тиранії Big Tech. Ми живемо у світі, де таліби мають величезну присутність у Twitter, тоді як вашого улюбленого американського президента змусили замовкнути. Це неприпустимо
– наголосив Дональд Трамп. 

Компанія з придбання спеціального призначення

Це корпорація-оболонка, акції якої торгуються на фондовій біржі з метою придбання приватної компанії, що робить її публічною, не проходячи традиційний процес первинного публічного розміщення. Такі фірми також називають "компаніями із бланковим чеком".
Автор: Віта Свірневська