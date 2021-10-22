Акции Digital World Acquisition взлетели почти на 400%: при чем здесь соцсеть Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп анонсировал создание собственной социальной сети и бросил вызов Facebook и Apple. На фоне этого компания, которая работает с Трампом над амбициозным проектом, получила первую выгоду.

После заявления Дональда Трампа акции компании по приобретению специального назначения Digital World Acquisition Corp, которая объединилась с миллиардером для реализации этого проекту, резко взлетели в цене.

Обратите внимание Деньги из воздуха: что такое CFD и какие возможности для инвесторов они открывают

Компания, которая сотрудничает с Трампом, укрепила свои позиции на рынке

Активы Digital World Acquisition Corp подорожали на 356%, на постмаркете ценные бумаги прибавили еще 44%. Акции закончили день торгов с ценой на уровне 45,50 долларов за каждую. Торги даже пришлось остановить на некоторое время из-за активности розничных инвесторов. Рыночная капитализация компании достигла 1,7 миллиарда долларов. Кроме того, корпорация стала одной из главных новостей на форуме Reddit WallStreetBets и на платформе для инвесторов Stockwits.

Digital World Acquisition Corp планирует помочь Trump Media & Technology Group (TMTG) выйти на биржу через соглашение SPAC. В четверг, 21 октября, бывший президент США анонсировал запуск социальных сети под названием Truth Social.

Я создал Truth Social и TMTG, чтобы противостоять тирании Big Tech. Мы живем в мире, где талибы имеют огромное присутствие в Twitter, тогда как вашего любимого американского президента заставили замолчать. Это недопустимо,

– отметил Дональд Трамп.