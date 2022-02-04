Акції Amazon різко злетіли в ціні: головні фактори впливу

Компанія Amazon, засновником якої є Джефф Безос, оприлюднила фінансовий звіт за 2021 рік. На фоні прибутків, які суттєво зросли, акції корпорації стрімко пішли вгору.

В Amazon повідомили про зростання виторгу на 9% в останньому кварталі 2021 року до 137,4 мільярда доларів. Крім того, американська компанія відзвітувала про прибуток у розмірі майже 12 мільярдів доларів від своїх інвестицій у виробника електрокарів Rivian.

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Акції Amazon пішли вгору

Після оприлюднення цих даних акції компанії почали зростати в ціні. Цінні папери Amazon злетіли більше ніж на 14% під час розширених торгів на біржі NASDAQ. Максимально котирування зростали на понад 18% до 3300 доларів за актив. Якщо ця динаміка триватиме й на торгах у п'ятницю, тоді корпорація має шанс зафіксувати найбільший приріст за день з 2012 року.

Таким чином, компанія вперше з 2017 року зафіксувала однозначне зростання. Загалом Amazon є останньою з компанією з категорії технологічних гігантів, яка відзвітувала про впевнені прибутки в сезон американських гірок. Для прикладу, дані Meta (раніше Facebook) стали розчаруванням.

Акції Amazon злетіли після звіту компанії / Фото Getty Images

Гендиректор Amazon додав, що пандемія продовжує вносити свої корективи та створювати проблеми. Зокрема, після виникнення напруженої ситуації на ринку праці, корпорація торік підвищила заробітну плату задля залучення працівників та збільшила стимули, пропонуючи бонуси під час підписання контрактів на суму до 3 000 доларів на деяких ринках.

Чого чекати далі

Навіть попри гірші, ніж очікували, показники щодо продажів та не надто оптимістичні прогнози компанія Amazon змогла дати інвесторам достатньо підстав для впевненості у тому, що ріст відновиться. Аналітики прогнозували, що виторг Amazon у четвертому кварталі 2021 року складе 137,6 мільярда доларів.

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На момент створення цього матеріалу ціна акції Amazon коливається на рівні 2776 доларів за штуку. Ринкова капіталізація техгіганта становить 1,4 трильйона доларів, згідно з Yahoo!Finance. Прогнози щодо прибутків Amazon у 2022 році: