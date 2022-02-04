Акции Amazon резко взлетели в цене: главные факторы воздействия

Компания Amazon, основателем которой является Джефф Безос, обнародовала финансовый отчет за 2021 год. На фоне выросших прибылей акции корпорации стремительно пошли вверх.

В Amazon сообщили о росте выручки на 9% в последнем квартале и в 2021 году до 137,4 миллиарда долларов. Кроме того, американская компания отчиталась о прибыли в размере почти 12 миллиардов долларов от своих инвестиций у производителя электрокаров Rivian.

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Акции Amazon пошли вверх

После обнародования этих данных акции компании начали расти в цене. Ценные бумаги Amazon взлетели более чем на 14% во время расширенных торгов на бирже NASDAQ. Максимально котировки росли более чем на 18% до 3300 долларов за актив. Если эта динамика будет продолжаться и на торгах в пятницу, тогда у корпорации есть шанс зафиксировать наибольший прирост за день с 2012 года.

Таким образом компания впервые с 2017 года зафиксировала однозначный рост. В общем, Amazon является последней с компанией из категории технологических гигантов, которая отчиталась об уверенных прибылях в сезон американских горок. К примеру, данные Meta (ранее Facebook) стали разочарованием.

Акции Amazon взлетели после отчета компании / Фото Getty Images

Гендиректор Amazon добавил, что пандемия продолжает вносить коррективы и создавать проблемы. В частности, после возникновения напряженной ситуации на рынке труда корпорация в прошлом году повысила заработную плату для привлечения работников и увеличила стимулы, предлагая бонусы при подписании контрактов на сумму до 3 000 долларов на некоторых рынках.

Чего ждать дальше

Даже несмотря на худшие ожидания, показатели продаж и не слишком оптимистичные прогнозы компания Amazon смогла дать инвесторам достаточно оснований для уверенности в том, что рост восстановится. Аналитики прогнозировали, что выручка Amazon в четвертом квартале 2021 года составит 137,6 миллиарда долларов.

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К моменту создания этого материала цена акции Amazon колеблется на уровне 2776 долларов за штуку. Рыночная капитализация техгиганта составляет 1,4 триллиона долларов, согласно Yahoo! Finance. Прогнозы по прибылям Amazon в 2022 году: