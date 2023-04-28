Акціонери різко критикують Ілона Маска та закликають вгамувати його

Група акціонерів виробника електрокарів Tesla незадоволені діяльністю Ілона Маска. Вони навіть закликають раду директорів вгамувати іменитого бізнесмена.

Йдеться про 17 основних акціонерів Tesla, які направили відкритого листа керівництву компанії Tesla. Серед них найбільша фінансова група зі Скандинавії – Nordea.

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Акціонери незадоволені Ілоном Маском

Інвестори вважають, що Ілон Маск надто розсіяний, щоб коректно управляти виробником електрокарів. Мовляв, мільярдер не сфокусований достатньо на Tesla.

Загальна вартість активів акціонерів, які підписали вище згаданий лист, становить понад 1,5 мільярда доларів. Крім того, вони стурбовані тим, що рада директорів Tesla не виступила проти того, що Маск одночасно очолює кілька компаній. На їхню думку, через це бізнесмен не спроможний адекватно та оперативно реагувати на численні та важливі виклики перед Tesla.

До теми! До початку березня 2023 року придбали акції Tesla на 13,6 мільярда доларів. Цей показник наблизився до рекордного значення з 2022 року. Найбільше ці активи купували індивідуальні інвестори.

Зокрема, вони згадали про те, що хаотичне оновлення соціальної мережі Twitter завдало шкоди бренду Tesla. Акціонери наголосили, що вони прагнуть, щоб генеральний директор виробника електромобілів зосередив свою увагу саме на Tesla, додавши, що вони шукають таку особу.

На момент створення цього матеріалу, вартість акцій Tesla коливається на ринку на рівні 160,19 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 507,7 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance. Особистий капітал Ілона Маска Bloomberg оцінює у 162 мільярди доларів. Він займає другу сходинку у рейтингу найзаможніших людей світу, поступившись французькому бізнесмену Бернару Арно.