Отримав більш як 100 мільйонів: Віткофф здійснив неочікуваний продаж
- Стів Віткофф продав свою частку в Witkoff Group LLC за 120 мільйонів доларів у межах "плану відчуження" активів.
- Witkoff Group LLC володіє елітною нерухомістю в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку.
Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з миротворчих питань Стів Віткофф є відомим інвестором. Він ухвалив рішення про продаж своєї частки в однойменній компанії з управління нерухомістю Witkoff Group LLC.
Що відомо про продаж частки компані Віткоффа?
Свою частку Стів Віткофф продав за 120 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Зверніть увагу! Продаж відбувався в межах "плану відчуження" активів. Таким чином намагалися запобігти потенційному конфлікту інтересів.
У документі не зазначено, чи був він схвалений посадовцями з етики Білого дому, а його публікація відбулася через кілька місяців після оприлюднення фінансових декларацій членів команди Трампа, чиї повноваження розпочалися 20 січня, в день його інавгурації,
– зазначає Bloomberg.
Потрібно зазначити, що Віткофф насправді почав виконувати його обов'язки ще до того як Трамп офіційно вступив на посаду. Спочатку він намагався налагодити перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС. А уже згодом Віткоффу доручили дипломатичне завдання, щодо України.
Що відомо про Witkoff Group LLC?
Компанія Witkoff Group LLC входила до переліку активів Віткоффа. У своєму портфелі вона мала значну кількість елітної нерухомості, зокрема в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Це один з 6 активів, який у своєму звіті Віткофф визначив як найдорожчі.
Якими активами володіє Віткофф?
Віткофф у своєму звіті розрив активи на суму понад 350 мільйонів доларів. Водночас його фактичний капітал може бути значно більшим.
Зокрема, Віткофф володіє:
- елітою житловою нерухомістю;
- значним грошовим рахунком;
- часткою компанії SpaceX;
- акціями компаній Cisco, Reddit, Uber і так далі.
Як Віткофф допомагає Україні?
Ще в серпні Віткофф провів зустріч з Путіним. Таким чином спецпосланець хотів сприяти пришвидшенню настання миру в Україні. Проте результати цієї зустрічі виявились не такими, як очікувалось.
Також в кінці серпня з Віткоффом зустрілися Андрій Єрмак та Сергій Кислиця. Під час зустрічі обговорювали, що необхідно зробити, аби досягнути миру в Україні.
Зверніть увагу! Багато чиновників відзначали некомпетентність Віткоффа. Зокрема, спецпосланець Трампа неодноразово грубо порушував протокол.