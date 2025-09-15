Получил более 100 миллионов: Уиткофф совершил неожиданную продажу
- Стив Уиткофф продал свою долю в Witkoff Group LLC за 120 миллионов долларов в рамках "плана отчуждения" активов.
- Witkoff Group LLC владеет элитной недвижимостью в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.
Специальный посланник президента США Дональда Трампа по миротворческим вопросам Стив Уиткофф является известным инвестором. Он принял решение о продаже своей доли в одноименной компании по управлению недвижимостью Witkoff Group LLC.
Что известно о продаже доли компании Уиткоффа?
Свою долю Стив Уиткофф продал за 120 миллионов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Обратите внимание! Продажа происходила в рамках "плана отчуждения" активов. Таким образом пытались предотвратить потенциальный конфликт интересов.
В документе не указано, был ли он одобрен чиновниками по этике Белого дома, а его публикация состоялась через несколько месяцев после обнародования финансовых деклараций членов команды Трампа, чьи полномочия начались 20 января, в день его инаугурации,
– отмечает Bloomberg.
Нужно отметить, что Уиткофф на самом деле начал выполнять его обязанности еще до того как Трамп официально вступил в должность. Сначала он пытался наладить перемирие между Израилем и ХАМАС. А уже потом Уиткоффу поручили дипломатическое задание, по Украине.
Что известно о Witkoff Group LLC?
Компания Witkoff Group LLC входила в перечень активов Уиткоффа. В своем портфеле она имела значительное количество элитной недвижимости, в частности в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Это один из 6 активов, который в своем отчете Уиткофф определил как самые дорогие.
Какими активами владеет Уиткофф?
Уиткофф в своем отчете разрыл активы на сумму более 350 миллионов долларов. В то же время его фактический капитал может быть значительно больше.
В частности, Уиткофф владеет:
- элитной жилой недвижимостью;
- значительным денежным счетом;
- долей компании SpaceX;
- акциями компаний Cisco, Reddit, Uber и так далее.
Как Уиткофф помогает Украине?
Еще в августе Уиткофф провел встречу с Путиным. Таким образом спецпосланник хотел способствовать ускорению наступления мира в Украине. Однако результаты этой встречи оказались не такими, как ожидалось.
Также в конце августа с Уиткоффом встретились Андрей Ермак и Сергей Кислица. Во время встречи обсуждали, что необходимо сделать, чтобы достичь мира в Украине.
Обратите внимание! Многие чиновники отмечали некомпетентность Уиткоффа. В частности, спецпосланник Трампа неоднократно грубо нарушал протокол.