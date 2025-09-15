Специальный посланник президента США Дональда Трампа по миротворческим вопросам Стив Уиткофф является известным инвестором. Он принял решение о продаже своей доли в одноименной компании по управлению недвижимостью Witkoff Group LLC.

Что известно о продаже доли компании Уиткоффа?

Свою долю Стив Уиткофф продал за 120 миллионов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Изменения ощутимы: сколько стоит 1 баррель нефти на рынке сейчас

Обратите внимание! Продажа происходила в рамках "плана отчуждения" активов. Таким образом пытались предотвратить потенциальный конфликт интересов.

В документе не указано, был ли он одобрен чиновниками по этике Белого дома, а его публикация состоялась через несколько месяцев после обнародования финансовых деклараций членов команды Трампа, чьи полномочия начались 20 января, в день его инаугурации,

– отмечает Bloomberg.

Нужно отметить, что Уиткофф на самом деле начал выполнять его обязанности еще до того как Трамп официально вступил в должность. Сначала он пытался наладить перемирие между Израилем и ХАМАС. А уже потом Уиткоффу поручили дипломатическое задание, по Украине.

Что известно о Witkoff Group LLC? Компания Witkoff Group LLC входила в перечень активов Уиткоффа. В своем портфеле она имела значительное количество элитной недвижимости, в частности в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Это один из 6 активов, который в своем отчете Уиткофф определил как самые дорогие.

Какими активами владеет Уиткофф?

Уиткофф в своем отчете разрыл активы на сумму более 350 миллионов долларов. В то же время его фактический капитал может быть значительно больше.

В частности, Уиткофф владеет:

элитной жилой недвижимостью;

значительным денежным счетом;

долей компании SpaceX;

акциями компаний Cisco, Reddit, Uber и так далее.

Как Уиткофф помогает Украине?

Еще в августе Уиткофф провел встречу с Путиным. Таким образом спецпосланник хотел способствовать ускорению наступления мира в Украине. Однако результаты этой встречи оказались не такими, как ожидалось.

Также в конце августа с Уиткоффом встретились Андрей Ермак и Сергей Кислица. Во время встречи обсуждали, что необходимо сделать, чтобы достичь мира в Украине.

Обратите внимание! Многие чиновники отмечали некомпетентность Уиткоффа. В частности, спецпосланник Трампа неоднократно грубо нарушал протокол.