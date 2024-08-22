У Ботсвані знайшли один із найбільших алмазів у світі: фото сенсаційної знахідки

У Ботсвані знайшли алмаз неймовірних розмірів. Ба більше, це другий найбільший знайдений алмаз в історії.

У Ботсвані знайшли один із найбільших алмазів у світі

Про знахідку повідомила компанія Lucara Diamond з Канади, яка спеціалізується на розвідці та видобутку алмазів. Зокрема, алмаз, який знайшли у копальні у Ботсвані, має вагу у 2492 карати. Проте дорогоцінний камінь ще мають оцінити.

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У рамках перевірки планують з'ясувати, чи вийде зі знайденого алмазу отримати діаманти найвищої якості. Проте навіть, якщо алмаз не буде мати ювелірної якості, то виявлення настільки великого каменю стане серйозним стимулом для компанії Lucara.

У Ботсвані знайшли новий алмаз / Фото Lucara Diamond

Цікаво! Копальня Карові, де знайшли другий найбільший алмаз в історії, відома гігантськими алмазами. Для прикладу, у 2015 році там знайшли 1109-каратний Lesedi La Rona. Пізніше цей камінь продали за 53 мільйони гривень.

Проте новий алмаз з Ботсвани не вдалося побити рекорд, який тримається з 1905 року. Тоді недалеко від Преторії у Південній Африці знайшли найбільший алмаз в історії – Cullinan. Його вага становила 3106 каратів. Камінь перетворити на кілька діамантів, два найбільші з яких – "Велика зірка Африки" і "Мала зірка Африки". Ці діаманти входять до складу королівських коштовностей Великої Британії.