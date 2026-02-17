Планує стати енергетично незалежною: Туреччина робить новий крок

Туреччина відправила до східних берегів Африканського континенту – Сомалі пошуково-дослідне та бурове судно під назвою Çağrı Bey. Воно має здійснити важливу розвідку.

Що відомо про видобуток нафти Туреччиною біля Сомалі?

Планується розвідка покладів нафти та природного газу на цій території, повідомив турецький міністр Алпарслан Байрактар на своїй сторінці в Х.

Алпарслан Байрактар Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини На ділянці, яку дослідив Oruç Reis, естафету тепер переймає Çağrı Bey. Для виконання першої глибоководної бурової місії Туреччини за межами "Блакитної Батьківщини" наше бурове судно Çağrı Bey вирушить до Сомалі.

Довідка: "Блакитна Батьківщина" – це морська геополітична доктрина Туреччини. Фактично, так позначається стратегія країни у цьому секторі.

Як вказав Байрактар, для Туреччини ця розвідка надзвичайно важлива. Адже країна прагне енергонезалежності.

Судно Çağrı Bey вирушило у неділю. Загалом його маршрут триватиме приблизно 45 днів, повідомляє TRT Haber.

Цікаво! Çağrı Bey – надглибоке бурильне судно, яке належить до 7 покоління. Саме воно здатне пробурити свердловину глибиою 12 тисяч метрів.

Як Туреччина розвідує цю територію?