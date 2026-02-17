Планує стати енергетично незалежною: Туреччина робить новий крок
- Туреччина відправила бурове судно Çağrı Bey до Сомалі для розвідки нафти і природного газу, прагнучи енергонезалежності.
- Судно зможе пробурити свердловину глибиною 12 тисяч метрів, а його маршрут триватиме приблизно 45 днів.
Туреччина відправила до східних берегів Африканського континенту – Сомалі пошуково-дослідне та бурове судно під назвою Çağrı Bey. Воно має здійснити важливу розвідку.
Що відомо про видобуток нафти Туреччиною біля Сомалі?
Планується розвідка покладів нафти та природного газу на цій території, повідомив турецький міністр Алпарслан Байрактар на своїй сторінці в Х.
На ділянці, яку дослідив Oruç Reis, естафету тепер переймає Çağrı Bey. Для виконання першої глибоководної бурової місії Туреччини за межами "Блакитної Батьківщини" наше бурове судно Çağrı Bey вирушить до Сомалі.
Довідка: "Блакитна Батьківщина" – це морська геополітична доктрина Туреччини. Фактично, так позначається стратегія країни у цьому секторі.
Як вказав Байрактар, для Туреччини ця розвідка надзвичайно важлива. Адже країна прагне енергонезалежності.
Судно Çağrı Bey вирушило у неділю. Загалом його маршрут триватиме приблизно 45 днів, повідомляє TRT Haber.
Цікаво! Çağrı Bey – надглибоке бурильне судно, яке належить до 7 покоління. Саме воно здатне пробурити свердловину глибиою 12 тисяч метрів.
Як Туреччина розвідує цю територію?
Ще в жовтні 2024 року судно Oruç Reis уже зібрало дані у 3 окремих морських зонах. Розвідка відбувалася на площі, яка сягає – 5 тисяч квадратних кілометрів.
Oruç Reis відправився на розвідку у супроводі двох фрегатів ВМС Туреччини. Увесь цей процес відбувався із дотриманням меморандуму про взаєморозуміння. Нагадаємо, цей документ у березні 2024 підписали міністерство енергетики та природних ресурсів Туреччини й міністерство нафти та мінеральних ресурсів Сомалі.
Саме на основі зібраних даних, Çağrı Bey буде проводити свою дільність. Зокрема – бурильні роботи.