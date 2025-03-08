Сила жінок: як накопичити гроші з нуля та не боятися меркантильності

8 березня – це міжнародний день боротьби за права жінок. Рівність та свобода кожної жінки напряму пов'язана із грошима. Можливість самостійно заробляти та фінансова незалежність важливі для жінок, оскільки від цього залежить рівень їхнього життя, безпека та можливості.

Міфи про жінок і гроші

Фінансова радниця Галина Тритяк у розмові з 24 Каналом розповіла, якими міфами оповита тема жінок та грошей. І найперше, це поширена думка, що чоловіки ефективніше управляють грошима. Проте якщо звернути увагу на США, де досвід інвестування в людей значно більший, ніж в Україні, то можна помітити цікавий момент.

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Експертка підмітила, що існують окремі інвестиційні фонди, клуби, де учасницями є лише жінки. Досить часто такі організації демонструють кращі результати, ніж чоловіки, адже жінки спокійніше ставляться до різних коливань на ринку, а це важливий фактор.

Галина Тритяк Фінансова радниця Міф, з яким борюся особисто я, це словосполучення "меркантильна жінка", яке найчастіше має негативні асоціації або забарвлення. Ми не чуємо такого словосполучення, як "меркантильний чоловік". Насправді ж немає нічого поганого в тому, щоб жінки розуміли свою цінність та нормально заробляли. Я б хотіла, щоб асоціація з цим словосполученням змінювалася.

Жінки в багатьох країнах часто пізніше почали мати справу з фінансами та питаннями, які з ними пов'язані. Тому їм деколи складніше налагодити систему особистих фінансів, але це поступово змінюється. Експертка поділилася порадами для жінок, які допоможуть їм сформувати власну фінансову подушку, накопичувати гроші, подбати про їхню безпеку.

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Як накопичити гроші з нуля

Щоб накопичувати гроші потрібно витрачати менше, ніж заробляти. Якогось надзвичайного секрету просто не існує. При цьому, аби витрачати менше, ніж заробляєш, необхідно планувати свої доходи та видатки, щоб розуміти реальну ситуацію з фінансами.

Якщо з місяця в місяць не вдається вписатися у свій бюджет, то варто провести облік. Цей крок допоможе зрозуміти, де ховаються витрати, які людина може не помічати або не враховувати. Якщо ж є бажання відкладати більші суми, то можливі такі варіанти: оптимізація витрат, збільшення доходів. Звичайно, ці дві речі можна робити паралельно.

Зверніть увагу! Ці правила працюють і для жінок, і для чоловіків. Фактично, немає значення, хто накопичує кошти з нуля, оскільки методи будуть абсолютно однаковими.

Єдина відмінність між жінками та чоловіками, це те, що жінки значно пізніше отримали доступ до ринку капіталів та фінансів. Досить довгий період значно менше уваги звертали на навчання жінок, в тому числі йдеться й про фінансову грамотність. В історичній ретроспективі на багато поколінь жінок покладали інші обов'язки, а не заробітки та примноження коштів,

– пояснила Галина Тритяк.

Фінансова подушка

Перш за все фінансова подушка має надавати відчуття безпеки. Саме тому треба змиритися, що це гроші не для інвестицій, а для покриття витрат в екстрених ситуаціях.

Що таке фінансова подушка Це резерв коштів, призначений для екстрених витрат. Як правило, це сума на 3 – 6 місяців життя без доходу на тому рівні, до якого ти звикла людина.

Експертка радить розраховувати суму для формування фінансової подушки з враховуванням таких моментів:

Основа – це базові потреби. Йдеться про те, скільки коштів потрібно людині на місяць, аби покрити поточний рівень життя.

Йдеться про те, скільки коштів потрібно людині на місяць, аби покрити поточний рівень життя. Розуміння, який період має покривати фінансування подушка без втрати відчуття безпеки. Для когось це 6 місяців, а для когось рік.

фінансування подушка без втрати відчуття безпеки. Для когось це 6 місяців, а для когось рік. Диверсифікація фінансової подушки. Зокрема, для людей, які проживають в Україні, можна зберігати частину грошей в гривнях, частину в доларах та євро, як мінімум.

Крім того, вкрай важливо, щоб доступ до фінансової подушки був простим. Проте спершу кожна людина має зрозуміти, що це означає саме для неї: чи це готівка вдома, яка дає відчуття безпеки, чи кошти на рахунку, державні облігації, зберігання частини грошей в іншій країні й наскільки це доступно.

Поширені помилки під час накопичення коштів

Помилок під час накопичення коштів буває дуже багато. Галина Тритяк під час розмови виділила три таких:

Отримавши на початку місяця дохід особа відкладає забагато грошей , не порахувавши коректно свій бюджет або взагалі пропостили цей пункт.

, не порахувавши коректно свій бюджет або взагалі пропостили цей пункт. Для прикладу, людина має на меті відкласти 50% від доходу, але пізніше розуміє, що грошей на покриття потреб за місяць не вистачає й "залязять" в збереження.

Існує загальна рекомендація відкладати 10% від доходу. Звісно, відкладати 10% – це краще, ніж нічого, але цього часто недостатньо для досягнення багатьох фінансових цілей. Це означає, що людина відкладає замало .

. Через це часом може виникати відчуття, що не вдається досягати своїх цілей у визначений термін, хоча виглядає так, що людина все робить правильно.

Ще одна помилка – це один рахунок для всіх фінансових цілей. Тобто всі гроші, які людина накопичила, є і фінансовою подушкою, і коштами для інвестицій, і на оновлення авто, і на подорожі тощо. Такий підхід просто неефективний, адже краще для різних фінансових цілей мати окремі рахунки. По-перше, це допоможе швидше досягати фінансових цілей. По-друге, для різних цілей використовують різні інструменти.

Гроші й стосунки

Найперший крок для партнерів – це нормально проговорити, хто і що думає про гроші, адже дуже час це табуйована тема. Мовляв, спершу не говорять про фінанси, а потім розчаровуються та дивуються, чому інша людина думає про гроші не так, як я.

Важливо домовитися на березі про те, як людина підходить до теми особистих фінансів, які звички є, що готова робити, що – ні. Ба більше, це варто робити як жінкам, так і чоловікам.

Ще більше варто проговорити фінансові моменти, якщо йдеться про серйозні стосунки, ведення спільного побуту та спільних видатків, аби не розчаровувати в майбутньому. При цьому можна пробувати різні підходи, експериментувати й дивитися, яка система буде найоптимальніша для кожної конкретної пари.

Галина Тритяк Фінансова радниця На жаль, у світі дуже розвинуте економічне насильство. Це коли жінка немає нормального доступу до сімейного бюджету, не знає, скільки партнер заробляє або їй не дозволяють працювати, кар'єрно зростати, заробляли гроші. Також йдеться про фінансовий шантаж. Тому варто для себе дослідити, які є ознаки економічного насильства, аби мінімізувати потрапляє в таку ситуацію.

Саме тому жінкам варто завжди інвестувати в себе, власний розвиток й не забувати про це, аби була впевненість, що в екстреній ситуації буде можливість заробити гроші. Проте це не єдина опція:

Важливо мати власні заощадження, фінансову подушку, на які можна розраховувати.

Ще один варіант – шлюбний контракт, аби убезпечити свої інтереси та активи в подружньому житті.

Ба більше, відповідний договір допоможе захистити й жінок, і чоловіків.

Що таке економічне насильство та його ознаки Це форма насильства, коли один партнер контролює фінансові ресурси іншого, обмежує його можливості заробітку, управління коштами або доступ до них. Економічне насильство створює матеріальну залежність і підсилює контроль над жертвою.



Від економічного насильства потерпають люди з різним соціальним статусом. Найбільш вразливими групами є жінки, люди з інвалідністю, діти, особи похилого віку. Серед ключових ознак економічного насильства контроль за витратами, заборона або перешкоджання для роботи або отриманню освіти, відбирання коштів або майна тощо.

Гроші та безпека

Крім накопичення грошей, важливо дбати й про їхню безпеку. Галина Тритяк підмітила, що цей аспект можна розглядати під різними кутами. Якщо говорити про фінансові критерії, то звичайно потрібно диверсифікувати:

Використовувати різні активи, фінансові інструменти, валюти тощо.

Класична порада – не тримати всі яйця в одному кошику.

Водночас у прагматичному вимірі, часто найбільшу небезпеку для грошей становить саме людина. Через свої емоційні, імпульсивні рішення, страхи тощо. Тож, важливо подумати, як убезпечити власні гроші від самого або самої себе.